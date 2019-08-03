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الناصرة:عرض تزلج على عجلات "سكيت" في مراكز التابعة لدائرة الثقافة الرياضة والشباب



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اقيم هذا الاسبوع عرض الحصاد في مركز بايس شيكون العرب التابع لدائرة الثقافة الرياضة والشباب للمدربات تيماء وغرام حمد.

يشار الى ان هذا العمل من حصاد سنه كاملة ومتابعة المدربات في مركز ابن سينا الجماهيري ومركز شيكون العرب الجماهيري.





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