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ميسي يستعد لمفاجأة برشلونة



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يستعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لمفاجأة زملائه في الفريق الكتالوني، اليوم السبت.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي عاد إلى مدينة برشلونة في الساعة التاسعة من صباح اليوم، قادمًا من جزيرة إيبيزا، حيث كان يقضي عطلته الصيفية هناك برفقة العائلة.
ورغم أن ميسي لديه إذن من برشلونة بعدم المشاركة في التدريبات حتى غدٍ الأحد، إلا أن اللاعب الأرجنتيني قد يتواجد في مران اليوم الذي ينطلق في الساعة السادسة والنصف مساءً.
وتأخر ميسي في الانضمام إلى تدريبات برشلونة، بسبب أنه شارك في بطولة كوبا أمريكا هذا الصيف رفقة منتخب الأرجنتين.
ويستعد برشلونة لمواجهة آرسنال، غدًا الأحد، في كأس جوهان جامبر على ملعب "كامب نو".
ميسي يستعد لمفاجأة برشلونة




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