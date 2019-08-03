تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-03 14:41:59 ميسي يستعد لمفاجأة برشلونة |  2019-08-03 14:40:16 هل تؤثر زيادة الوزن على مخ الإنسان؟ |  2019-08-03 14:38:29 أصالة تتحدث عن الصديقة الخائنة.. والجمهور يتساءل |  2019-08-03 14:35:18 اهالي ام الفحم يودعون الفوج الاخير من حجاج بيت الله الحرام |  2019-08-03 14:28:33 ملك الاردن يرفض لقاء نتنياهو.. ومصدر اسرائيلي ينفي |  2019-08-03 14:26:05 منتخب السباحه سخنين يحصد الميداليه البرونزيه |  2019-08-03 10:18:02 ترشيح احسان خلايله بقائمة حزب العمل عن الوسط العربي‎ |  2019-08-03 10:16:50 ريال مدريد يدفع مانشستر يونايتد نحو نجم برشلونة |  2019-08-03 10:11:51 تخليص عالقين جراء حريق كبير في الناصرة |  2019-08-03 10:09:46 مجلس كفركنا يستضيف مسؤولين من وزارة السياحة |  2019-08-03 10:08:01 منصور: الأمم المتحدة لم تدرج إسرائيل بـ"قائمة العار" |  2019-08-03 10:04:41 مستشفى الناصرة-الانجليزي للحمل والولادة يرافق الوالدات والحوامل بفعاليات خاصة خلال أسبوع الرضاعة العالمي |  2019-08-03 07:00:53 الطقس:اجواء حارة أعلى من معدلها السنوي |  2019-08-03 07:04:56 كارفاخال يبني حائط صد لزيدان |  2019-08-03 07:03:40 اصابتان باطلاق نار في حي عين جرار بام الفحم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اهالي ام الفحم يودعون الفوج الاخير من حجاج بيت الله الحرام



  |     |   اضافة تعليق



ودع اهالي مدينة ام الفحم الفوج الاخير من حجاج بيت الله الحرام ودلك بعد ان ودعوا خلال الاسبوع الماضي اكثر من 6 حافلات انطلقت للديار الحجازية المقدسة.


هذا وانطلقت الحافلة من ملعب السلام بحي عين ابراهيم بام الفحم.





كلمات متعلقة

اهالي, ام, الفحم, يودعون, الفوج, الاخير, من, حجاج, بيت, الله, الحرام,

تابعونــا

ترشيح احسان خلايله بقائمة حزب العمل عن الوسط العربي‎ ترشيح احسان خلايله بقائمة حزب العمل عن الوسط العربي‎ 2019-08-03 | 10:18:02

قدمت ادارة حزب "العمل وجيشر" برئاسة عضو الكنيست عمير بيرتس قائمة المرشحين للكنيست...

تخليص عالقين جراء حريق كبير في الناصرة تخليص عالقين جراء حريق كبير في الناصرة 2019-08-03 | 10:11:51

جاء في بيان صادر عن سلطة المطافىء لواء الشمال ان حريق كبير اندلع الليلة الماضية في...

مجلس كفركنا يستضيف مسؤولين من وزارة السياحة مجلس كفركنا يستضيف مسؤولين من وزارة السياحة 2019-08-03 | 10:09:46

استمرارا لجلسة سابقة كانت في القدس ومتابعة لملف السياحة استضاف مجلس كفركنا...

مستشفى الناصرة-الانجليزي للحمل والولادة يرافق الوالدات والحوامل بفعاليات خاصة خلال أسبوع الرضاعة العالمي مستشفى الناصرة-الانجليزي للحمل والولادة يرافق الوالدات والحوامل بفعاليات خاصة خلال أسبوع الرضاعة العالمي 2019-08-03 | 10:04:41

جاء في بيان صادر عن مستشفى الناصرة الانجليزي:نعمل في الانجليزي للحمل والولادة...

الطقس:اجواء حارة أعلى من معدلها السنوي الطقس:اجواء حارة أعلى من معدلها السنوي 2019-08-03 | 07:00:53

اليوم السبت 2019/08/03: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة ، حيث يطرأ ارتفاع على درجات...

اصابتان باطلاق نار في حي عين جرار بام الفحم اصابتان باطلاق نار في حي عين جرار بام الفحم 2019-08-03 | 07:03:40

افادت مصادر طبية مساء الجمعة، ان حادث اطلاق نار وقع في حي عين جرار بمدينة ام...

مصرع طفلة اثر دهسها من قبل والدها في رام الله مصرع طفلة اثر دهسها من قبل والدها في رام الله 2019-08-02 | 18:19:01

لقيت طفلة تبلغ من العمر عام و 7 اشهر مصرعها ظهر اليوم الجمعة في بلدة كفر...

3 إصابات احداها خطيرة في حادث طرق مروع بين سيارتين بين يافة الناصرة ومجدال هعيمك 3 إصابات احداها خطيرة في حادث طرق مروع بين سيارتين بين يافة الناصرة ومجدال هعيمك 2019-08-02 | 14:39:00

وقع حادث طرق بين سيارتين، بين يافة الناصرة ومجدال هعيمك، وعليه هرعت طواقم الإطفاء...

32 قائمة ستتنافس في الانتخابات المقبلة للكنيست 32 قائمة ستتنافس في الانتخابات المقبلة للكنيست 2019-08-02 | 11:55:03

اغلق الليلة الماضية باب تسجيل القوائم لانتخابات الكنيست، وتخوضها 32 قائمة ....

الإثنين- اضراب المطاعم والمقاهي في شارع بن غوريون بحيفا الإثنين- اضراب المطاعم والمقاهي في شارع بن غوريون بحيفا 2019-08-02 | 11:55:52

أعلن عن اضراب يوم الإثنين القادم في المطاعم والمقاهي في شارع بن غوريون في قلب الحي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ام الفحم اعتقال مشتبه يوسف يونس جبارين طعن شابة يهودية ايلات طالب جامعي يدرس التمريض مخدرات تجارة الشرطة الامفيتامين التحقيق هدم بيوت بير هداج النقب جرافات الداخلية حملة اقتلاع عرب خيام تشريد عائلات 7 بيوتهيفاء وهبي محاولة اختطاف باريس فرنسا شرطة مركز . لبنان النجمة سلاح التوقيع امر منع سفر الشيخ رائد صلاح الحركة الاسلامية مظاهرة مركز امام شرطة ام الفحم ضد الجريمة القتل العنف أفعى داخل خزانة الكهرباء جت قرية موظف شركة الكهرباء صعقة كهربائية جلجولية حرق اطارات مواجهات حرق اطارات مصرع شاب تصادم حافلة ركاب ديمونا يوحام حادث طرق مروع النقب موسى عواد عمراني ابو القرينات عشيرة منمحلات مفروشات بيتزا ام الفحم حريق اضرار جسيمة دون اصابات الاطفاء تخليص شاب سقط ارتفاع 7 أمتار مصعد كهربائي تحميل اغراض اطفاء انقاذ لواء مستشفى ارتفاع سقط سقوط طفل شاهق ام الفحم مركز النور الطبي مستشفى 13 اصابة رضيعة اصابات خطيرة سيارة حافلة مفرق شوكت حورة الجنوب النقب حادث طرق مروع كفرقاسم طفل وفاة مصرع سقط عليه شيء ثقيل داخل البيت حادث محمد حسام صبحي عامر سامره اطلاق نار على بيت ام الفحم اصابة امرأة لشرطة تحقق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com