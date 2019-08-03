اهالي, ام, الفحم, يودعون, الفوج, الاخير, من, حجاج, بيت, الله, الحرام,

هذا وانطلقت الحافلة من ملعب السلام بحي عين ابراهيم بام الفحم.
هذا وانطلقت الحافلة من ملعب السلام بحي عين ابراهيم بام الفحم.
هذا وانطلقت الحافلة من ملعب السلام بحي عين ابراهيم بام الفحم.
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