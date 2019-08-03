اهالي, ام, الفحم, يودعون, الفوج, الاخير, من, حجاج, بيت, الله, الحرام,

هذا وانطلقت الحافلة من ملعب السلام بحي عين ابراهيم بام الفحم.

ودع اهالي مدينة ام الفحم الفوج الاخير من حجاج بيت الله الحرام ودلك بعد ان ودعوا خلال الاسبوع الماضي اكثر من 6 حافلات انطلقت للديار الحجازية المقدسة.

تابعونــا

ترشيح احسان خلايله بقائمة حزب العمل عن الوسط العربي‎ 2019-08-03 | 10:18:02 قدمت ادارة حزب "العمل وجيشر" برئاسة عضو الكنيست عمير بيرتس قائمة المرشحين للكنيست...

تخليص عالقين جراء حريق كبير في الناصرة 2019-08-03 | 10:11:51 جاء في بيان صادر عن سلطة المطافىء لواء الشمال ان حريق كبير اندلع الليلة الماضية في...

مجلس كفركنا يستضيف مسؤولين من وزارة السياحة 2019-08-03 | 10:09:46 استمرارا لجلسة سابقة كانت في القدس ومتابعة لملف السياحة استضاف مجلس كفركنا...

مستشفى الناصرة-الانجليزي للحمل والولادة يرافق الوالدات والحوامل بفعاليات خاصة خلال أسبوع الرضاعة العالمي 2019-08-03 | 10:04:41 جاء في بيان صادر عن مستشفى الناصرة الانجليزي:نعمل في الانجليزي للحمل والولادة...

الطقس:اجواء حارة أعلى من معدلها السنوي 2019-08-03 | 07:00:53 اليوم السبت 2019/08/03: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة ، حيث يطرأ ارتفاع على درجات...

اصابتان باطلاق نار في حي عين جرار بام الفحم 2019-08-03 | 07:03:40 افادت مصادر طبية مساء الجمعة، ان حادث اطلاق نار وقع في حي عين جرار بمدينة ام...

مصرع طفلة اثر دهسها من قبل والدها في رام الله 2019-08-02 | 18:19:01 لقيت طفلة تبلغ من العمر عام و 7 اشهر مصرعها ظهر اليوم الجمعة في بلدة كفر...

3 إصابات احداها خطيرة في حادث طرق مروع بين سيارتين بين يافة الناصرة ومجدال هعيمك 2019-08-02 | 14:39:00 وقع حادث طرق بين سيارتين، بين يافة الناصرة ومجدال هعيمك، وعليه هرعت طواقم الإطفاء...

32 قائمة ستتنافس في الانتخابات المقبلة للكنيست 2019-08-02 | 11:55:03 اغلق الليلة الماضية باب تسجيل القوائم لانتخابات الكنيست، وتخوضها 32 قائمة ....