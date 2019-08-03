منتخب, السباحه, سخنين, يحصد, الميداليه, البرونزيه,

حقق فريق السباحه سخنين بسباق ال ٥٠ متر سباحة صدر في سباق نهائيات الدوله الذي اجري صباح اليوم في معهد فينغت بنتانيا ..

فراس اسدي سبيح الصدر من منتخب السباحه سخنين الذي ابدى في المركز الثالث على مستوى الدوله.وقال مختار حيادري مدرب ومدير الفريق:نحن كفريق نفتخر ونعتز بكل سبيحينا الذين شاركوا وحصلوا ايضا على مراكز مشرفه منهم في المكان ال ٧ والمكان ال ٩ على مستوى الدوله.واكدت اادارة الفريق":هذا شرف لنا ان نمثل المجتمع العربي في رياضة السباحه ونكون في لائحة المتفوقين والمتميزين دولياً.كلنا فخر بسبيحينا وانجازاتهم..