تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-03 14:41:59 ميسي يستعد لمفاجأة برشلونة |  2019-08-03 14:40:16 هل تؤثر زيادة الوزن على مخ الإنسان؟ |  2019-08-03 14:38:29 أصالة تتحدث عن الصديقة الخائنة.. والجمهور يتساءل |  2019-08-03 14:35:18 اهالي ام الفحم يودعون الفوج الاخير من حجاج بيت الله الحرام |  2019-08-03 14:28:33 ملك الاردن يرفض لقاء نتنياهو.. ومصدر اسرائيلي ينفي |  2019-08-03 14:26:05 منتخب السباحه سخنين يحصد الميداليه البرونزيه |  2019-08-03 10:18:02 ترشيح احسان خلايله بقائمة حزب العمل عن الوسط العربي‎ |  2019-08-03 10:16:50 ريال مدريد يدفع مانشستر يونايتد نحو نجم برشلونة |  2019-08-03 10:11:51 تخليص عالقين جراء حريق كبير في الناصرة |  2019-08-03 10:09:46 مجلس كفركنا يستضيف مسؤولين من وزارة السياحة |  2019-08-03 10:08:01 منصور: الأمم المتحدة لم تدرج إسرائيل بـ"قائمة العار" |  2019-08-03 10:04:41 مستشفى الناصرة-الانجليزي للحمل والولادة يرافق الوالدات والحوامل بفعاليات خاصة خلال أسبوع الرضاعة العالمي |  2019-08-03 07:00:53 الطقس:اجواء حارة أعلى من معدلها السنوي |  2019-08-03 07:04:56 كارفاخال يبني حائط صد لزيدان |  2019-08-03 07:03:40 اصابتان باطلاق نار في حي عين جرار بام الفحم |

الرئيسية | رياضة محلية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

منتخب السباحه سخنين يحصد الميداليه البرونزيه



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



حقق فريق السباحه سخنين بسباق ال ٥٠ متر سباحة صدر في سباق نهائيات الدوله الذي اجري صباح اليوم في معهد فينغت بنتانيا ..


فراس اسدي سبيح الصدر من منتخب السباحه سخنين الذي ابدى في المركز الثالث على مستوى الدوله.

وقال مختار حيادري مدرب ومدير الفريق:نحن كفريق نفتخر ونعتز بكل سبيحينا الذين شاركوا وحصلوا ايضا على مراكز مشرفه منهم في المكان ال ٧ والمكان ال ٩ على مستوى الدوله.

واكدت اادارة الفريق":هذا شرف لنا ان نمثل المجتمع العربي في رياضة السباحه ونكون في لائحة المتفوقين والمتميزين دولياً.كلنا فخر بسبيحينا وانجازاتهم.. 




كلمات متعلقة

منتخب, السباحه, سخنين, يحصد, الميداليه, البرونزيه,

تابعونــا

بدارنة ومحاميد يوقعان في ڤينتيرتور السويسري بدارنة ومحاميد يوقعان في ڤينتيرتور السويسري 2019-07-04 | 12:01:44

وقع اللاعب محمد بدارنة (ميدو) ابن ال23 عاما من سكان مدينة سخنين وقّع مؤخرا في فريق...

اعتراف نادي برشلونة برابطة رسمية في البلاد‎ اعتراف نادي برشلونة برابطة رسمية في البلاد‎ 2019-06-26 | 10:12:36

في سابقه فريدة من نوعها - تم توثيق رابطة عربلاوغرانا (رابطة مشجعين برشلونة في...

راديو مكان يتوج نجوم كرة القدم للعام 2019 راديو مكان يتوج نجوم كرة القدم للعام 2019 2019-06-20 | 08:15:08

بحفل أرتقى الى اعلى المستويات أحتضنه متنزة وقاعات البردايس في كفر مندا تم تكريم ...

مكابي ابناء الرينة يوقع مع كوكبة لاعبين بهدف الصعود مكابي ابناء الرينة يوقع مع كوكبة لاعبين بهدف الصعود 2019-06-13 | 12:28:15

بعد التوقيع مع المدرب المجرب حنا فرهود , باشرت ادارة فريق الدرجة الثانية مكابي...

ديربي عربي بين ابناء سخنين وهبوعيل ام الفحم والاخاء الناصرة امام اللد في الجولة الاولى من الدرجة الممتازة ديربي عربي بين ابناء سخنين وهبوعيل ام الفحم والاخاء الناصرة امام اللد في الجولة الاولى من الدرجة الممتازة 2019-06-13 | 12:02:24

اجريت مطلع الاسبوع في مكاتب الاتحاد العام لكرة القدم قرعة مباريات الدرجات العليا...

اتحاد ابناء سخنين يهبط للدرجة الممتازة بعد 12 عاماً اتحاد ابناء سخنين يهبط للدرجة الممتازة بعد 12 عاماً 2019-05-04 | 23:11:28

بعد 12 عاماً في قمة الدرجة العليا لكرة القدم , هبط اتحاد ابناء سخنين بشكل رسمي الى...

هبوعيل عارة عرعرة يرتقي للدرجة الاولى للمرة الاولى في تاريخه هبوعيل عارة عرعرة يرتقي للدرجة الاولى للمرة الاولى في تاريخه 2019-05-03 | 17:33:54

ارتقى فريق هبوعيل عارة عرعرة الى مستوى فرق الدرجة الاولى بعد فوز ساحق على عيروني...

فوز خارجي لاتحاد ابناء سخنين على اشدود في صراع البقاء بالدرجة العليا فوز خارجي لاتحاد ابناء سخنين على اشدود في صراع البقاء بالدرجة العليا 2019-04-13 | 22:41:02

حقق فريق اتحاد ابناء سخنين فوز خارجي مهم على النادي الرياضي اشدود بهدفين مقابل...

فيديو وصور - ارتقاء فتيات عرابة بكرة القدم للدرجة الممتازة فيديو وصور - ارتقاء فتيات عرابة بكرة القدم للدرجة الممتازة 2019-03-25 | 08:48:56

حقق فريق نساء عرابة بكرة القدم التابع لجمعية هبوعيل لتطوير الرياضة في قسم الرياضة...

ميسي يثير القلق في معسكر الأرجنتين ميسي يثير القلق في معسكر الأرجنتين 2019-03-19 | 22:31:42

أثار سيزار لويس مينوتي، مدير المنتخبات الوطنية بالاتحاد الأرجنتيني، الشكوك حول...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اغلاق شارع 90 قرب ايلات سيول فيضانات تدفق مياه غمرت الشارع الشرطة د.سهيل نصر الله شفاعمرو مدير عام جديد تعيين مستشفى بوريا سرطان مريض ولد اولاد البلاد فاتن غطاس مكافحة حملة اطرق الباب ساحة المهد اهالي بيت لحم نصرة تتويج يعقوب شاهين لقب اراب ايدول رمية المتابعة لجنة اهالي اجتماع الاحد تقرر اجراءات تظاهرة حادث طرق مروع حادث العفولة اصابة سائق الشرطة مستشفى مصرع شاب قتيل اعتقال شاب شابين توقيف بشبهة اطلاق النار في الهواء خلال حفل زفاف الطيرة المقيبلة الاعدادية مدرسة صندلة اعلان الاضراب المفتةح لجنة اولياء امور الطلاب اعلان هدم بيت كفر قاسم مدينة عشية الذكرى ال 60 مجزرة علي ابو الحين عيسى الطيبي تاريخ الكنيست انزال وزير عن المنصة محمد ابو ربيع حادث شفاعمرو دراجة نارية مصرع زفولون الشاب سائق بني ربيعة طفل عمر عثمان نائل غرق بركة سباحة فندق في ايلات حادث طرق طمرة 3 اصابات طفيفة متوسطة شارع رئيسي مدينة شرطة اسعاف تركي رماح نمارنة طفلين توأمين مختلفين شعب قرية تلد مستشفى رمبام نضال بدارنة جمهورية الهريسة الكوميدي ستاند أب عرابة مشاركة واسعة حضور
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com