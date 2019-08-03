ترشيح, احسان, خلايله, بقائمة, حزب, العمل, عن, الوسط, العربي‎,

وقد ضمت القائمة ثلاثة أسماء من الوسطين العربي والدرزي ممثلة بعضو الكنيست السابق السيد صالح سعد من قرية بيت جن والذي يترشح بالمركز التاسع وتلاه المرشح العربي ابن مدينة سخنين السيد احسان خلايله بالمركز الرابع عشر ممثلا عن المجتمع العربي بالحزب وقد تم تقديم المرشح فرحان أبو رياش للمركز التاسع عشرعن المجتمع العربي بالنقب.وصرح المرشح احسان خلايله قائلا:- اشكر رئيس حزب العمل القائد الاجتماعي عضو الكنيست عمير بيرتس لترشيحي للمركز ال14وأتمنى ان انقل هموم ومشاكل مجتمعنا العربي للجهات المختصة وان نحارب مظاهر العنصرية التي تضرب بالمجتمع الإسرائيلي ,فلا يعقل ان يتخرج الاف الطلاب الاكاديميين العرب بدون مستقبل وسنعمل على دمج شبابنا بالمجتمع الإسرائيلي من اجل نيل حقوقنا كأقلية بهذه البلاد, أتمنى النجاح لزملائي صالح سعد وفرحان أبو رياش بانتخابات الكنيست القادمة ضمن قائمة حزب العمل.

قدمت ادارة حزب "العمل وجيشر" برئاسة عضو الكنيست عمير بيرتس قائمة المرشحين للكنيست ال22 للجنة الانتخابات المركزية بالكنيست . وشملت القائمة العديد من التعديلات والاسماء الجديدة لحزبي العمل برئاسة عضو الكنيست عمير بيرتس وحزب جيشر برئاسة عضو الكنيست السابقة اورلي ليفي أبو كسيس .

تابعونــا

اهالي ام الفحم يودعون الفوج الاخير من حجاج بيت الله الحرام 2019-08-03 | 14:35:18 ودع اهالي مدينة ام الفحم الفوج الاخير من حجاج بيت الله الحرام ودلك بعد ان ودعوا...

تخليص عالقين جراء حريق كبير في الناصرة 2019-08-03 | 10:11:51 جاء في بيان صادر عن سلطة المطافىء لواء الشمال ان حريق كبير اندلع الليلة الماضية في...

مجلس كفركنا يستضيف مسؤولين من وزارة السياحة 2019-08-03 | 10:09:46 استمرارا لجلسة سابقة كانت في القدس ومتابعة لملف السياحة استضاف مجلس كفركنا...

مستشفى الناصرة-الانجليزي للحمل والولادة يرافق الوالدات والحوامل بفعاليات خاصة خلال أسبوع الرضاعة العالمي 2019-08-03 | 10:04:41 جاء في بيان صادر عن مستشفى الناصرة الانجليزي:نعمل في الانجليزي للحمل والولادة...

الطقس:اجواء حارة أعلى من معدلها السنوي 2019-08-03 | 07:00:53 اليوم السبت 2019/08/03: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة ، حيث يطرأ ارتفاع على درجات...

اصابتان باطلاق نار في حي عين جرار بام الفحم 2019-08-03 | 07:03:40 افادت مصادر طبية مساء الجمعة، ان حادث اطلاق نار وقع في حي عين جرار بمدينة ام...

مصرع طفلة اثر دهسها من قبل والدها في رام الله 2019-08-02 | 18:19:01 لقيت طفلة تبلغ من العمر عام و 7 اشهر مصرعها ظهر اليوم الجمعة في بلدة كفر...

3 إصابات احداها خطيرة في حادث طرق مروع بين سيارتين بين يافة الناصرة ومجدال هعيمك 2019-08-02 | 14:39:00 وقع حادث طرق بين سيارتين، بين يافة الناصرة ومجدال هعيمك، وعليه هرعت طواقم الإطفاء...

32 قائمة ستتنافس في الانتخابات المقبلة للكنيست 2019-08-02 | 11:55:03 اغلق الليلة الماضية باب تسجيل القوائم لانتخابات الكنيست، وتخوضها 32 قائمة ....