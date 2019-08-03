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ترشيح احسان خلايله بقائمة حزب العمل عن الوسط العربي‎



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قدمت ادارة حزب "العمل وجيشر" برئاسة عضو الكنيست عمير بيرتس قائمة المرشحين للكنيست ال22 للجنة الانتخابات المركزية بالكنيست . وشملت القائمة العديد من التعديلات والاسماء الجديدة لحزبي العمل برئاسة عضو الكنيست عمير بيرتس وحزب جيشر برئاسة عضو الكنيست السابقة اورلي ليفي أبو كسيس . 


وقد ضمت القائمة ثلاثة أسماء من الوسطين العربي والدرزي ممثلة بعضو الكنيست السابق السيد صالح سعد من قرية بيت جن والذي يترشح بالمركز التاسع وتلاه المرشح العربي ابن مدينة سخنين السيد احسان خلايله بالمركز الرابع عشر ممثلا عن المجتمع العربي بالحزب وقد تم تقديم المرشح فرحان أبو رياش للمركز التاسع عشرعن المجتمع العربي بالنقب.

وصرح المرشح احسان خلايله قائلا:- اشكر رئيس حزب العمل القائد الاجتماعي عضو الكنيست عمير بيرتس لترشيحي للمركز ال14وأتمنى ان انقل هموم ومشاكل مجتمعنا العربي للجهات المختصة وان نحارب مظاهر العنصرية التي تضرب بالمجتمع الإسرائيلي ,فلا يعقل ان يتخرج الاف الطلاب الاكاديميين العرب بدون مستقبل وسنعمل على دمج شبابنا بالمجتمع الإسرائيلي من اجل نيل حقوقنا كأقلية بهذه البلاد, أتمنى النجاح لزملائي صالح سعد وفرحان أبو رياش بانتخابات الكنيست القادمة ضمن قائمة حزب العمل.
ترشيح احسان خلايله بقائمة حزب العمل عن الوسط العربي‎




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