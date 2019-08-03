ريال, مدريد, يدفع, مانشستر, يونايتد, نحو, نجم, برشلونة,

يواصل مانشستر يونايتد بحثه عن صفقة مميزة لدعم صفوفه في خط الوسط خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد بات قريبًا من خسارة برونو فرنانديز، نجم سبورتينج لشبونة، بعد أن كان الشياطين الحمر على أعتاب إغلاق الصفقة لصالحه.ودخل ريال مدريد وتوتنهام مؤخرًا في مفاوضات جادة للتعاقد فرنانديز في الميركاتو الصيفي.وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن اليونايتد وجه أنظاره إلى الخطة "ب" في وسط الملعب، حيث إنه منفتح الآن صوب ضم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة.وأوضحت الكثير من التقارير أن راكيتيتش على أعتاب ترك برشلونة هذا الصيف، حيث إن الإدارة تفاضل الآن بينه وبين التشيلي أرتورو فيدال في قائمة الموسم الجديد.يذكر أن إنتر ميلان هو أبرز منافسي مانشستر يونايتد على ضم راكيتيتش في الميركاتو الحالي.