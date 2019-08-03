ريال, مدريد, يدفع, مانشستر, يونايتد, نحو, نجم, برشلونة,

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يستعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لمفاجأة زملائه في الفريق الكتالوني،...
قدم داني كارفاخال، ظهير ريال مدريد، الدعم لمدربه زين الدين زيدان علنًا، وذلك بعد...
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، عن كواليس جديدة متعلقة بالانتقال المحتمل...
ينتظر عشاق كرة القدم لحظة بدء الدوريات الأوروبية مجددا بعد توقف بسبب العطلة...
أعلن أرسنال الإنجليزي، الخميس، عن ضم المهاجم الدولي العاجي نيكولا بيبي من ليل...
تسابق إدارة نادي برشلونة الزمن، من أجل تلبية احتياجات الفريق، لاسيما وأن...
اتخذ نيمار قراره النهائي، بشأن موقفه من الاستمرار مع باريس سان جيرمان في الموسم...
طلب كريستيانو رونالدو من يوفنتوس، التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد، روميلو لوكاكو،...
قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إنه لن يتدخل...
عزز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس إمبراطوريته العقارية التي تبلغ...