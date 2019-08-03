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تخليص عالقين جراء حريق كبير في الناصرة



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جاء في بيان صادر عن سلطة المطافىء لواء الشمال ان حريق كبير اندلع الليلة الماضية في منزل باحدى احياء مدينة الناصرة , مما ادى الى وقوع اضرار مادية كبيرة .


يشار الى أن الطواقم هرعت للمكان وقامت بتخليص رجل وامراة ولم يبلغ عن اي اصابات .
تخليص عالقين جراء حريق كبير في الناصرة




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