تخليص, عالقين, جراء, حريق, كبير, في, الناصرة,

جاء في بيان صادر عن سلطة المطافىء لواء الشمال ان حريق كبير اندلع الليلة الماضية في منزل باحدى احياء مدينة الناصرة , مما ادى الى وقوع اضرار مادية كبيرة .

يشار الى أن الطواقم هرعت للمكان وقامت بتخليص رجل وامراة ولم يبلغ عن اي اصابات .