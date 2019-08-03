مجلس, كفركنا, يستضيف, مسؤولين, من, وزارة, السياحة,

استمرارا لجلسة سابقة كانت في القدس ومتابعة لملف السياحة استضاف مجلس كفركنا المحلي مسؤولين من وزارة السياحة بجلسة عمل شملت جولة في شارع الكنائس ومنطقة العين. حيث كان في استقبالهم كل من الدكتور يوسف عواودة رئيس المجلس والسيد عز الدين أمارة القائم بأعمال الرئيس ومجموعة من موظفي المجلس من بينهم السيد عصام بلان مسؤول ملف السياحة في المجلس المحلي. وقد تم عرض مخططات ومشاريع لتطوير السياحة أمام الضيوف وتأكيد حاجة المجلس لدعم الوزارة لتنفيذ هذه المشاريع.





وقد أبدى الوفد انطباعه الايجابي من الزيارة لا سيما اصرار إدارة المجلس على النهوض بالسياحة بشكل مهني ومدروس يعود بالنفع على أهل البلدة..

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وسيتبع هذه الزيارة مجموعة من جلسات العمل من أجل الشروع بتنفيذ مشاريع تطويرية بناء على خطة شمولية للنهوض بالسياحة في كفركنا.