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مستشفى الناصرة-الانجليزي للحمل والولادة يرافق الوالدات والحوامل بفعاليات خاصة خلال أسبوع الرضاعة العالمي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن مستشفى الناصرة الانجليزي:نعمل في الانجليزي للحمل والولادة بشكل مستمر على تشجيع الوالدة على عمليّة الرضاعة الطبيعيّة بتوفير الإرشاد الشخصي، خلال مكوثها في المستشفى، بالإضافة إلى توفير إمكانيّة الاتصال الهاتفي بعد عودتها إلى البيت للاستشارة والمساعدة من قبل مستشارات الرضاعة المتواجدات في القسم.


تعزيزا لعملنا المستمر في هذا المجال وبمناسبة أسبوع الرضاعة العالمي، يقوم الانجليزي للحمل والولادة بعدة برامج ولقاءات، هدفنا من خلالها التواصل مع الامهات الجدد وتشجيعهم على الرضاعة، وأيضًا مساعدتهم على الاستمرار بعملية الرضاعة خاصة للأمهات اللاتي  يواجهن  صعوبات تتعلق بعملية الرضاعة، بالإضافة إلى توجيه السيدات الحوامل إلى أهمية الرضاعة لها ولطفلها.

أفتتح الأسبوع العالمي للرضاعة، ببرنامج احتفالي بحضور والدات وحوامل في قاعة المستشفى وتخلله محاضرات ولقاءات مع أخصائيين في مجال الرضاعة، الأطفال، الأمن والأمان، النوم والعامل النفسي للوالدة.  وعلى مدار الاسبوع تقام لقاءات عامة توجيهية للوالدات في القسم وكل من تحتاج إلى ارشاد أو استشارة.يُذكر أن الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية هو احتفال سنوي يقام سنويًا في نهاية شهر تموز وبداية آب في حوالي 120 دولة، ويهدف لتعزيز الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل مما يؤدي إلى فوائد صحية هائلة.

بهذه المناسبة، نقدم لك سيدتي الوالدة هذه النصائح من مستشارات الرضاعة في مستشفى الناصرة -الانجليزي.اللُبا هو الحليب الأول الذي ينتج في الأيام الأولى، وهو سائل لزج غني بالمواد البروتينية، المضادات الحيوية والمعادن. بعد ثلاثة أيام من الولادة يبدأ الجسم بإنتاج الحليب الناضج. حليب الأم دائمًا معقم، نظيف وجاهز وفي درجة حرارة مناسبة، وهو أسهل للأم ومجاني.

تساهم الرضاعة في عملية التطور النفسي والعقلي السليم. يحتوي حليب الأم على خلايا الدم البيضاء الحية والتي تعين على محاربة الأمراض، تعطي للرضيع المناعة اللازمة وتقلل من نسبة أمراض الجهاز الهضمي والتنفسي، كما ويعزّز من قدرة الطفل على التحصيل العلمي في المستقبل.  فوائد الرضاعة عديدة ليس فقط للطفل إنما للام أيضًا، اذ تساهم باستمرار افراز هرمون الاكستوسين الذي يؤدي الى تشنجات وتقلص في عضلة الرحم بعد الولادة ويقلل من امكانية حدوث نزيف ما بعد الولادة، تزيدها راحة وسعادة، تساعدها على استعادة وزنها ما قبل الولادة، تحافظ على نسبة الكالسيوم بالجسم، تقلل من نسبة إصابة المرأة بسرطان الثدي والمبايض وتقوي العلاقة النفسية والعاطفية بين الام والطفل.  طاقم الاخصائيون في مستشفى الناصرة الانجليزي، يعمل جاهدًا على تشجيع النساء الوالدات على الرضاعة الطبيعية وذلك بسبب فوائدها العديدة والمتنوعة. كما أننا متواجدون دائما من أجل جميع السيدات اللاتي ترغبن في السؤال والاستفسار.




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