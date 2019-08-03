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الطقس:اجواء حارة أعلى من معدلها السنوي



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اليوم السبت 2019/08/03: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة ، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح  اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الطقس:اجواء حارة أعلى من معدلها السنوي




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