الطقس:اجواء, حارة, أعلى, من, معدلها, السنوي,

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اليوم السبت 2019/08/03: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة ، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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مصرع طفلة اثر دهسها من قبل والدها في رام الله 2019-08-02 | 18:19:01 لقيت طفلة تبلغ من العمر عام و 7 اشهر مصرعها ظهر اليوم الجمعة في بلدة كفر...

3 إصابات احداها خطيرة في حادث طرق مروع بين سيارتين بين يافة الناصرة ومجدال هعيمك 2019-08-02 | 14:39:00 وقع حادث طرق بين سيارتين، بين يافة الناصرة ومجدال هعيمك، وعليه هرعت طواقم الإطفاء...

32 قائمة ستتنافس في الانتخابات المقبلة للكنيست 2019-08-02 | 11:55:03 اغلق الليلة الماضية باب تسجيل القوائم لانتخابات الكنيست، وتخوضها 32 قائمة ....

الإثنين- اضراب المطاعم والمقاهي في شارع بن غوريون بحيفا 2019-08-02 | 11:55:52 أعلن عن اضراب يوم الإثنين القادم في المطاعم والمقاهي في شارع بن غوريون في قلب الحي...

مصرع شاب 25 عاما بحادث دراجة نارية في القدس 2019-08-02 | 09:23:50 اسفر حادث طرق، على شارع رقم 437، قرب بلدة حزمة، صباح اليوم الجمعة عن مصرع شاب (25...

مصرع الشاب عزمي ماهر منصور من الطيرة بحادث طرق مروع بعد اصطدام سيارته باشارة ضوئية واشتعالها في كفارسابا 2019-08-02 | 09:06:02 لقي الشاب عزمي ماهر منصور من الطيرة مصرعه فجر اليوم الجمعة جراء تعرضه لحادث طرق...

الطقس: أجواء حارة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة 2019-08-02 | 06:50:14 اليوم الجمعة 2019/08/02: يكون الجو حارا نسبيا الى حار ، حيث يطرأ انخفاض على درجات...

حزب الوحدة الشعبية يقدم اوراقه للجنة الانتخابات 2019-08-01 | 22:24:19 قام وفد من أعضاء اللجنة المركزية في حزب الوحدة الشعبية بتسليم قائمة مرشحي الحزب...

المجلس الإسلامي للافتاء يعلن أنّ يوم الاحد 11.8.2019 أول أيام عيد الأضحى 2019-08-01 | 20:49:12 المجلس الإسلامي للافتاء يعلن أنّ يوم الاحد الموافق 11.8.2019 م أول أيام عيد الأضحى...