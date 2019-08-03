الطقس:اجواء, حارة, أعلى, من, معدلها, السنوي,

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لقيت طفلة تبلغ من العمر عام و 7 اشهر مصرعها ظهر اليوم الجمعة في بلدة كفر...
وقع حادث طرق بين سيارتين، بين يافة الناصرة ومجدال هعيمك، وعليه هرعت طواقم الإطفاء...
اغلق الليلة الماضية باب تسجيل القوائم لانتخابات الكنيست، وتخوضها 32 قائمة ....
أعلن عن اضراب يوم الإثنين القادم في المطاعم والمقاهي في شارع بن غوريون في قلب الحي...
اسفر حادث طرق، على شارع رقم 437، قرب بلدة حزمة، صباح اليوم الجمعة عن مصرع شاب (25...
لقي الشاب عزمي ماهر منصور من الطيرة مصرعه فجر اليوم الجمعة جراء تعرضه لحادث طرق...
اليوم الجمعة 2019/08/02: يكون الجو حارا نسبيا الى حار ، حيث يطرأ انخفاض على درجات...
قام وفد من أعضاء اللجنة المركزية في حزب الوحدة الشعبية بتسليم قائمة مرشحي الحزب...
المجلس الإسلامي للافتاء يعلن أنّ يوم الاحد الموافق 11.8.2019 م أول أيام عيد الأضحى...
قام مركز المينا التّربوي العكيّ، وبالتعاون مع بلدية عكا، ضمن فعاليات الصيف...