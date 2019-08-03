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كارفاخال يبني حائط صد لزيدان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قدم داني كارفاخال، ظهير ريال مدريد، الدعم لمدربه زين الدين زيدان علنًا، وذلك بعد النتائج السيئة للميرينجي في مرحلة ما قبل الموسم.

وخسر ريال مدريد أمام بارين ميونخ وأتلتيكو مدريد وتوتنهام، إلى جانب تعادله مع آرسنال، وتحقيق فوز وحيد على فناربخشة، خلال التجارب الودية الأخيرة.
وقال كارفاخال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "زيدان مهم للغاية، عندما كان لاعبًا، وخلال ولايته الأولى كمدرب".
وأضاف: "آمل أن يكون بنفس الأهمية، في ولايته الثانية كمدرب".
وأوضح لاعب الريال "أصبح أكثر استعدادًا من أي وقتٍ مضى. لديه خبرة لم تكن لديه من قبل، لديه احترام وثقة منا جميعًا، وهذه هي الخطوة الأولى في التقدم بعيدًا".
وقلل كارفاخال (27 عامًا) من قيمة نتائج ريال مدريد قبل الموسم، بعد أن فاز في مباراة واحدة فقط من مبارياته الخمس، معلقًا "المدرب يختبر اللاعبين وطرق اللعب".
وواصل "الهدف هو الوصول لأفضل مستوى ممكن قبل مباراة سيلتا فيجو في الليجا يوم 17 أغسطس / آب الجاري".
وأتم كارفخال "كل موسم أكثر إثارة، عليك أن تنظر إليه بهذه الطريقة".
كارفاخال يبني حائط صد لزيدان




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