كارفاخال, يبني, حائط, صد, لزيدان,

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كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، عن كواليس جديدة متعلقة بالانتقال المحتمل...
ينتظر عشاق كرة القدم لحظة بدء الدوريات الأوروبية مجددا بعد توقف بسبب العطلة...
أعلن أرسنال الإنجليزي، الخميس، عن ضم المهاجم الدولي العاجي نيكولا بيبي من ليل...
تسابق إدارة نادي برشلونة الزمن، من أجل تلبية احتياجات الفريق، لاسيما وأن...
اتخذ نيمار قراره النهائي، بشأن موقفه من الاستمرار مع باريس سان جيرمان في الموسم...
طلب كريستيانو رونالدو من يوفنتوس، التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد، روميلو لوكاكو،...
قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إنه لن يتدخل...
عزز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس إمبراطوريته العقارية التي تبلغ...
يعود الأرجنتيني باولو ديبالا إلى تورينو، غدًا الخميس، بعد قضاء إجازته، استعدادًا...
يمر نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان بفترة غامضة في مسيرته، خاصة مع رغبته في...