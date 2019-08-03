اصابتان, باطلاق, نار, في, حي, عين, جرار, بام, الفحم,

افادت مصادر طبية مساء الجمعة، ان حادث اطلاق نار وقع في حي عين جرار بمدينة ام الفحم، ما اسفر عن اصابة شخصين بجراح طفيفة الى متوسطة.



الطواقم الطبية التابعة لمركز النور الطبي هرعت الى المكان وقامت بتقديم العلاجات الاولية للمصابين، ومن ثم جرى نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج.



هذا وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث وملابساته وخلفيته.