إسرائيل, تخطط, لبناء, نحو, 2400, وحدة, استيطانية, في, الضفة, والقدس,

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يشير بحث علمي جديد نُشر اليوم إلى أن تغيّر المناخ بفعل النشاطات الإنسانية جعل...
وصل جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المغرب، في ثاني...
أدرجت السويد لأول مرة "مجتمع عبدة الشياطين" كطائفة دينية جديدة في البلاد، وذلك على...
أفاد المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج زياد العالول الجمعة، بأن...
أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة...
اعلنت لجنة المحكمة العليا في سلطنة عمان، أن غدًا الجمعة هو المتمم لشهر ذي القعدة،...
سمحت السعودية لأول مرة للمرأة بالسفر دون الحاجة إلى موافقة ولى الأمر ومنحت النساء...
أعلنت الرئاسة الصومالية، ، أن الرئيس محمد عبد الله محمد، المعروف باسم "فارماجو"،...
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم ، إن طهران تنتظرها معركة شرسة وتستعد لما...
أعلنت وكالة الأنباء السورية سقوط صاروخ على تل بريقة في رسم السد بريف القنيطرة...