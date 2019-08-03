بيرتس: حزب العمل لن ينضم إلى حكومة برئاسة نتنياهو

أكد رئيس حزب العمل عمير بيرتس مجددًا أن حزبه لن ينضم إلى حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو بعد الانتخابات ولن تتفاوض معه على الإطلاق. وأوضح انه لن يكرر نفس الخطأ الذي وقع فيه سابقًا ولن يسقط في مصيدة نتنياهو. وفي مقابلة لقناة "كان" المتلفزة شد بيرتس أنه في حال تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو فحزبه سيكون أول من يطالب باستقالته من منصبه وفيما يتعلق بمبادرة السلام التي تسعى الإدارة الامريكية إلى طرحها أوضح بيرتس أنه يرحب بكل مبادرة سلام وسوف يمنح نتنياهو شبكة أمان من أجل مبادرة كهذه ولكن من الخارج. وأشار إلى أن نتنياهو يخشى السلام ولا يريد السلام وعندما كنت وتسيبي ليفي ضمن حكومته كان عليه اتخاذ قرار بشأن السلام إلا أنه لم يفعل.