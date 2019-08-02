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التغيّرات المناخية في أنحاء أوروبا تجعل موجة الحر أكثر خطورة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يشير بحث علمي جديد نُشر اليوم إلى أن تغيّر المناخ بفعل النشاطات الإنسانية جعل موجة الحر التي شهدتها انحاء أوروبا الشهر الماضي أكثر خطورة، حيث أدى إلى ارتفاع الحرارة بما لا يقل عن درجة ونصف الدرجة.


وقد سجلت الحرارة في دول أوروبية مختلفة في أوج هذه الموجة أرقاما قياسية جديدة.


فعلى سبيل المثال، بلغت الحرارة في باريس اثنتين وأربعين درجة فارزة ستة، مما حطم الرقم القياسي السابق الذي سُجل قبل أكثر من سبعة عقود.




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