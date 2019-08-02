تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-02 18:38:02 كوشنر في المغرب لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط |  2019-08-02 18:19:01 مصرع طفلة اثر دهسها من قبل والدها في رام الله |  2019-08-02 16:29:01 السويد تعترف بـعبدة الشيطان طائفة دينية رسمية |  2019-08-02 16:28:02 لبنان يقرر منع دخول الفلسطينيين من حملة الجوازات الأردنية |  2019-08-02 14:41:15 بومبيو: سنستمر فى تطبيق العقوبات ضد إيران |  2019-08-02 11:34:40 سلطنة عمان تخالف السعودية وتعلن الاثنين اول ايام عيد الأضحى! |  2019-08-02 11:55:03 32 قائمة ستتنافس في الانتخابات المقبلة للكنيست |  2019-08-02 11:55:52 الإثنين- اضراب المطاعم والمقاهي في شارع بن غوريون بحيفا |  2019-08-02 11:55:00 بعض ميزات "آيفون" قد تعرض خصوصيتك للخطر |  2019-08-02 11:55:11 السعودية تسمح للمرأة بالسفر دون إذن ولي أمرها |  2019-08-02 09:23:50 مصرع شاب 25 عاما بحادث دراجة نارية في القدس |  2019-08-02 09:18:05 رئيس عربي يتخلى عن جنسيته الأميركية |  2019-08-02 09:06:02 مصرع الشاب عزمي ماهر منصور من الطيرة بحادث طرق مروع بعد اصطدام سيارته باشارة ضوئية واشتعالها في كفارسابا |  2019-08-02 08:59:45 المحامي زكي كمال:القضية العليا في نظر ترامب ضمان إعادة انتخاب نتنياهو وليس قضية الشرق الأوسط والعالم العربي |  2019-08-02 06:50:14 الطقس: أجواء حارة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كوشنر في المغرب لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وصل جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المغرب، في ثاني زيارة يجريها للبلد المغربي خلال شهرين، من أجل بحث الخطة الأمريكية السلام بهدف حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.



وذكرت مصادر طالبت عدم الكشف عن هويتها، أن كوشنر وصل الخميس إلى الرباط في زيارة تنتهي اليوم.


ولدى وصوله تم استقبال كوشنر "رسمياً" دون كشف مزيد من التفاصيل حول الشخصيات التي اجتمع معهم المسؤول الأمريكي.


وتأتي الرحلة، بحسب المصادر، في إطار المناقشات الجارية حول الخطوات المقبلة بعد استضافة البحرين منتدى "السلام من أجل الازدهار" بهدف بحث تعزيز التنمية الاقتصادية في فلسطين لكنه تجنب تناول المسائل السياسية ذات الصلة بالنزاع.


وكانت مبادرة المنامة قد قوبلت بالرفض وقتها من جانب 57 منظمة غير حكومية بـ12 بلداً عربياً ولم تحظى بحضور ممثلين عن السلطة الوطنية الفلسطينية ولم يعيرها المجتمع الإسرائيلي أي أهمية.

يشار إلى أن كوشنر قد بدأ في 31 يوليو(تموز) جولة مصغرة بالشرق الأوسط، شملت إسرائيل والأردن ومصر.




كلمات متعلقة

كوشنر, في, المغرب, لبحث, عملية, السلام, في, الشرق, الأوسط,

تابعونــا

السويد تعترف بـعبدة الشيطان طائفة دينية رسمية السويد تعترف بـعبدة الشيطان طائفة دينية رسمية 2019-08-02 | 16:29:01

أدرجت السويد لأول مرة "مجتمع عبدة الشياطين" كطائفة دينية جديدة في البلاد، وذلك على...

لبنان يقرر منع دخول الفلسطينيين من حملة الجوازات الأردنية لبنان يقرر منع دخول الفلسطينيين من حملة الجوازات الأردنية 2019-08-02 | 16:28:02

أفاد المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج زياد العالول الجمعة، بأن...

بومبيو: سنستمر فى تطبيق العقوبات ضد إيران بومبيو: سنستمر فى تطبيق العقوبات ضد إيران 2019-08-02 | 14:41:15

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة...

سلطنة عمان تخالف السعودية وتعلن الاثنين اول ايام عيد الأضحى! سلطنة عمان تخالف السعودية وتعلن الاثنين اول ايام عيد الأضحى! 2019-08-02 | 11:34:40

اعلنت لجنة المحكمة العليا في سلطنة عمان، أن غدًا الجمعة هو المتمم لشهر ذي القعدة،...

السعودية تسمح للمرأة بالسفر دون إذن ولي أمرها السعودية تسمح للمرأة بالسفر دون إذن ولي أمرها 2019-08-02 | 11:55:11

سمحت السعودية لأول مرة للمرأة بالسفر دون الحاجة إلى موافقة ولى الأمر ومنحت النساء...

رئيس عربي يتخلى عن جنسيته الأميركية رئيس عربي يتخلى عن جنسيته الأميركية 2019-08-02 | 09:18:05

أعلنت الرئاسة الصومالية، ، أن الرئيس محمد عبد الله محمد، المعروف باسم "فارماجو"،...

روحاني: تنتظرنا معركة شرسة ونستعد للأسوأ روحاني: تنتظرنا معركة شرسة ونستعد للأسوأ 2019-08-02 | 06:48:27

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم ، إن طهران تنتظرها معركة شرسة وتستعد لما...

وكالة الانباء السورية:سقوط صاروخ على تل بريقة بريف القنيطرة الغربي وكالة الانباء السورية:سقوط صاروخ على تل بريقة بريف القنيطرة الغربي 2019-08-01 | 17:19:10

أعلنت وكالة الأنباء السورية سقوط صاروخ على تل بريقة في رسم السد بريف القنيطرة...

هولندا.. حظر النقاب والبرقع بالأماكن العامة اعتبارا من اليوم هولندا.. حظر النقاب والبرقع بالأماكن العامة اعتبارا من اليوم 2019-08-01 | 14:34:50

بدأ اليوم رسميا سريان قانون حظر النقاب والبرقع في المدارس والمستشفيات والدوائر...

صور - مخيم صيفي ترفيهي لأطفال من ذوي الاعاقة في غزة صور - مخيم صيفي ترفيهي لأطفال من ذوي الاعاقة في غزة 2019-08-01 | 13:34:25

لم تمنعهم الإعاقة الجسدية وبتر أطرافهم من ممارسة هواياتهم المختلفة في اللعب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids النصارة عيلوط انقطاع مياه تعلن شركة مياه الجليل طعن زوجته كريات ملاخي ابنيه شقيقها شرطة اعتقال اصابة الجنوبكفر مندا اغلاق امر شرطة شغل فلسطينيين بدون تصاريح عمل هريس هرب كفر كنا اصابة اطلاق نار خلال عرس حفل شاب اعتقال سحنين جمهور غنايم مسعود عضو الكنيست نتانياهو أقصى القدس القائمة المشتركة مصرع وئام عجاوي قريبه شاب حادث طرق مروع دراجة نارية سيارة خصوصية الناصرة شرطة اسعافالسجن عام سائق رخصة مسحوبة من عرعره عاره المثلث المحكمة ضبط شرطة سير مروربلال ابو رومي جنازة سيول وادي رأس علي قرب قرية ابطن تشييع جثمان مثواه الاخير مدينة مصرع الشاب مصرع رجل حادث دهس قرب جسر الزرقاء شارع جثة العثور يحيى دملخياسلحة ذخيرة مضارب البدو سجن بئر السبع اعتقال مشتبه النقب اخراج أسامة سعدي كنيست جلسة لجنة فيديو لحظة عضو الكنيست مباراة منتخب ايطاليا اسرائيل الاف المشجعين العرب شاهدوا لقاء مباراة لدغة افعى سامة مواطن الشمال ابتلعت فأرا مستشفى صفد زيف وفاة طفلة 3 سنوات كفر منا ارتفاع مفاجئ في حرارة جسمها عملية دهس اصابات اصابة يهود المحطة المركزية القدس اطلاق نار السائق المنفذ المشتبه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com