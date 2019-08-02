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مصرع طفلة اثر دهسها من قبل والدها في رام الله



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 لقيت طفلة تبلغ من العمر عام و 7 اشهر مصرعها ظهر اليوم الجمعة في بلدة كفر نعمة.



وقالت الشرطة ان طفلة تبلغ من العمر عام و 7 اشهر لقيت مصرعها اثر دهسها من قبل والدها في بلدة كفر نعمة غرب رام الله.


واضافت الشرطة انها قامت بضبط المركبة وباشرت بالتحقيق.
مصرع طفلة اثر دهسها من قبل والدها في رام الله




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