لبنان, يقرر, منع, دخول, الفلسطينيين, من, حملة, الجوازات, الأردنية,

أفاد المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج زياد العالول الجمعة، بأن السلطات اللبنانية اتخذت قرارًا يقضي بمنع الفلسطينيين من حملة جوازات السفر الأردنية "البطاقة الخضراء" من دخول أراضيها.

وذكر العالول في تصريح صحفي أن القرار يؤثر على 700 ألف مواطن فلسطيني ممن يعيشون في الأردن ولا يملكون رقمًا وطنيًا، إضافة لتأثيره على سكان الضفة الغربية المحتلة الذين يحملون جوازات سفر دون رقم وطني.وأوضح أن السلطات اللبنانية أرجعت خلال الأيام الماضية كل فلسطيني يصل مطار بيروت ويحمل جواز سفر أردني وعليه ختم البطاقة الخضراء الخاصة بدخول الأراضي المحتلة والمعروف بـ "ختم الجسور".