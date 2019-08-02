لبنان, يقرر, منع, دخول, الفلسطينيين, من, حملة, الجوازات, الأردنية,

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وصل جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المغرب، في ثاني...
أدرجت السويد لأول مرة "مجتمع عبدة الشياطين" كطائفة دينية جديدة في البلاد، وذلك على...
أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة...
اعلنت لجنة المحكمة العليا في سلطنة عمان، أن غدًا الجمعة هو المتمم لشهر ذي القعدة،...
سمحت السعودية لأول مرة للمرأة بالسفر دون الحاجة إلى موافقة ولى الأمر ومنحت النساء...
أعلنت الرئاسة الصومالية، ، أن الرئيس محمد عبد الله محمد، المعروف باسم "فارماجو"،...
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم ، إن طهران تنتظرها معركة شرسة وتستعد لما...
أعلنت وكالة الأنباء السورية سقوط صاروخ على تل بريقة في رسم السد بريف القنيطرة...
بدأ اليوم رسميا سريان قانون حظر النقاب والبرقع في المدارس والمستشفيات والدوائر...
لم تمنعهم الإعاقة الجسدية وبتر أطرافهم من ممارسة هواياتهم المختلفة في اللعب...