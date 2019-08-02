كلمات متعلقةلهذا, السبب, رفضت, شيرين, عن, المشاركة, في, "ذا, فويس",
لا شك ان مسلسل الطائر المبكر حقق شهرة كبيرة في الوطن العربي وأن البطلين جان...
ألغت الفنانة اللبنانية إليسا، متابعتها لصفحات "ذو فويس" الخاصة على مواقع...
اطلق النجم الشاب طوني قطان اغنيته الجديدة "يلا" من كلمات والحان وتوزيع طوني قطان...
بمقابلة أجراها الإعلامي جو بو غزالي مع الفنانة السورية رويدا عطية، وبسؤال طرحه...
قلد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، "صوت الأردن" الفنان عمر العبداللات، وسام الثقافة...
استطاع الفنان المصري أحمد الفيشاوي، التغلب على أحزانه على رحيل والده الفنان...
احتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بعيد ميلادها في حفل صغير، حضره زوجها الفنان...
نشرت ريتاج، ابنة الفنانة إيمان العاصي، صورة لها برفقة والدتها الفنانة إيمان...
نشرت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة...
لم تكسب الهندية جيزيل ثاكرال، شهرتها من مشاراكاتها المتواضعة في الأفلام...