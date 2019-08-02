رونالدو, لديبالا:, مانشستر, يونايتد, جعلني, بطلًا,

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، عن كواليس جديدة متعلقة بالانتقال المحتمل للأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، إلى صفوف مانشستر يونايتد.

ووفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية، فإن ديبالا طلب رأي زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، بشأن ارتداء قميص الشياطين الحمر في الموسم المقبل.ورد رونالدو برسالة إلى ديبالا عبر تطبيق "واتس آب"، قال فيها إن هذا الانتقال فرصة جيدة له، لأن مانشستر يونايتد هو من جعله بطلًا، ويمكن أن يتكرر نفس السيناريو مع اللاعب الأرجنتيني.ويعد ديبالا محور سوق الانتقالات حاليًا، حيث يريد يوفنتوس رحيله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقابل ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.وسبق أن ذكرت تقارير بريطانية أن ديبالا، سيعقد جلسة مع ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، بحد أقصى الاثنين المقبل، للحديث عن مصيره.