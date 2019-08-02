فحص, جديد, يتنبأ, بـ'الزهايمر', قبل, 20, عاما, من, حدوثه,

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يوافق الأول من أغسطس اليوم العالمي لمكافحة مرض سرطان الرئة، حيث تفيد الإحصائيات...
توصلت دراسة أمريكية جديدة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إلى...
يعتبر الموز من أكثر الفواكه شعبية على مستوى العالم، ويلجأ إليه الكثيرون كوجبة...
تفيد خبيرة التغذية لودميلا بابيتش، بأن تناول البطيخ الأصفر له تأثيرات صحية...
حذر الأطباء من أن الأرصفة يمكن أن تصبح ساخنة بدرجة تكفي لحرق اللحم البشري خلال...
كشفت دراسة حديثة أعدها باحثون من جامعة ديلاوير في الولايات المتحدة الأميركية عن...
حذر باحثون من أن النساء المصابات بداء السكري من النوع الثاني يواجهن مخاطر أكبر...
تعمل مجموعة من علماء الطب في الولايات المتحدة على تطوير طرق عدة لاستخدام النباتات...
أشارت أبحاث حديثة إلى أن اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض...
يبعث النعناع عند قضم اوراقه أو تناول علكة بنكهته، على الشعور ببرودة في الفم، ذلك...