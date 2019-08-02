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بومبيو: سنستمر فى تطبيق العقوبات ضد إيران



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستستمر في تطبيق عقوباتها ضد إيران.



جاء ذلك في كلمة لبومبيو في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال لقاء موسع بين دول منطقة جنوب شرق آسيا وقوى عالمية.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شدد في وقت سابق،على أنه لن يسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية أو مواصلة رعايتها للإرهاب، على حد قوله وأوضح أن العقوبات الموقعة على طهران قد تستمر لأعوام.


ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018، أعادت واشنطن فرض عقوبات قاسية وغير مسبوقة ضد طهران، وقالت إنها ستوصل صادراتها من النفط الخام إلى الصفر.




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