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3 إصابات احداها خطيرة في حادث طرق مروع بين سيارتين بين يافة الناصرة ومجدال هعيمك



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



وقع حادث طرق بين سيارتين، بين يافة الناصرة ومجدال هعيمك، وعليه هرعت طواقم الإطفاء والإنقاذ الى المكان، وعملت على تخليص 3 عالقين، وصفت جراحهم بالمتفاوتة وإحداها خطيرة، وتم نقلهم الى المستشفيات لتلقي العلاج

 





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