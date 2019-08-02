32, قائمة, ستتنافس, في, الانتخابات, المقبلة, للكنيست,

اغلق الليلة الماضية باب تسجيل القوائم لانتخابات الكنيست، وتخوضها 32 قائمة .

وبعد ان فشلت جميع المساعي لاقامة تحالف بين حزبي اليمين الموحد وعوتسما يهوديت، حذر الليكود من ان الانشقاق في اليمين قد يؤدي الى فقدان أصوات كثيرة وبالتالي الى حكومة يسار يرأسها يائير لابيدوفي مؤتمر صحفي عقده اتمار بن غفير من اليمين المتطرف الليلة الماضية انحى بن غفير باللائمة على عضوَ اليمين الموحد نفتالي بينت بنسف الاتصالات التي جرت بشان التحالف، وأشار الى ان مقربا من رئيس الوزراء حاول حتى اللحظة الأخيرة منع الانشقاق بين الحزبينوأصدر رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة بيانا عقب تقديم أسماء أعضاء حزبه الى لجنة الانتخابات وأكد ان زعامة موحدة ستعزز التمثيل العربي في الكنيست والقوى التي تنادي بمجتمع متساو وسلام عادل.وشدد عودة على انه من بين باقي أهداف القائمة المشتركة اجتثاث العنف ومنع هدم البيوت في المدن والقرى العربية .وأشار استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة يسرائيل هايوم الى تعادل بين معسكر اليمين ومعسكر الوسط يسار بعد ان حصل كل منهما على 55 مقعدا، بينما حصل إسرائيل بيتنا على 10 مقاعد.