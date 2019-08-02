تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-02 11:34:40 سلطنة عمان تخالف السعودية وتعلن الاثنين اول ايام عيد الأضحى! |  2019-08-02 11:55:03 32 قائمة ستتنافس في الانتخابات المقبلة للكنيست |  2019-08-02 11:55:52 الإثنين- اضراب المطاعم والمقاهي في شارع بن غوريون بحيفا |  2019-08-02 11:55:00 بعض ميزات "آيفون" قد تعرض خصوصيتك للخطر |  2019-08-02 11:55:11 السعودية تسمح للمرأة بالسفر دون إذن ولي أمرها |  2019-08-02 09:23:50 مصرع شاب 25 عاما بحادث دراجة نارية في القدس |  2019-08-02 09:18:05 رئيس عربي يتخلى عن جنسيته الأميركية |  2019-08-02 09:06:02 مصرع الشاب عزمي ماهر منصور من الطيرة بحادث طرق مروع بعد اصطدام سيارته باشارة ضوئية واشتعالها في كفارسابا |  2019-08-02 08:59:45 المحامي زكي كمال:القضية العليا في نظر ترامب ضمان إعادة انتخاب نتنياهو وليس قضية الشرق الأوسط والعالم العربي |  2019-08-02 06:50:14 الطقس: أجواء حارة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة |  2019-08-02 06:48:27 روحاني: تنتظرنا معركة شرسة ونستعد للأسوأ |  2019-08-01 22:26:54 البروفيسور نعيم شحادة في لقاء خاص بـ»الصنارة»:البنكرياس الاصطناعي يضمن إبقاء السكر متوازناً طيلة ساعات اليوم |  2019-08-01 22:24:19 حزب الوحدة الشعبية يقدم اوراقه للجنة الانتخابات |  2019-08-01 20:49:12 المجلس الإسلامي للافتاء يعلن أنّ يوم الاحد 11.8.2019 أول أيام عيد الأضحى |  2019-08-01 20:17:07 مركز المينا العكي ينظم ورشات خشبية مميزة بعنوان "خيرُ مفتاحٍ للبيوتِ كتابُ" |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الإثنين- اضراب المطاعم والمقاهي في شارع بن غوريون بحيفا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أعلن عن اضراب يوم الإثنين القادم في المطاعم والمقاهي في شارع بن غوريون في قلب الحي الألماني في حيفا، وذلك احتجاجا على عدم تجاوب رئيسة بلدية حيفا، كما قال أصحاب هذه المحلات.



وقال أصحاب المطاعم والمقاهي أنه "وصلت الإتصالات والمفاوضات مع رئيسة البلدية عينات كاليش إلى طريق مسدودة. حيث لم تتجاوب مع المطالب التي طرحها أصحاب المحلات.  اذ تم رفع ضريبة الأرنونا كما وعلم أنه ستلغى الإحتقالات التي تقام في الشارع الذي يؤمه مئات الألوف سنويا. مما سيسبب للمحلات ضائقة مادية وعزول الزوار عن الحي". 


هذا وتقرر في اجتماع لأصحاب المحلات بالقيام يوم الإثنين القادم 5.8 وفي تمام الساعة السابعة مساء بإغلاق جميع المطاعم والمقاهي. وسوف يتم اخراج الطاولات والكراسي الى الشارع.




كلمات متعلقة

الإثنين-, اضراب, المطاعم, والمقاهي, في, شارع, بن, غوريون, بحيفا,

تابعونــا

32 قائمة ستتنافس في الانتخابات المقبلة للكنيست 32 قائمة ستتنافس في الانتخابات المقبلة للكنيست 2019-08-02 | 11:55:03

اغلق الليلة الماضية باب تسجيل القوائم لانتخابات الكنيست، وتخوضها 32 قائمة ....

مصرع شاب 25 عاما بحادث دراجة نارية في القدس مصرع شاب 25 عاما بحادث دراجة نارية في القدس 2019-08-02 | 09:23:50

اسفر حادث طرق، على شارع رقم 437، قرب بلدة حزمة، صباح اليوم الجمعة عن مصرع شاب (25...

مصرع الشاب عزمي ماهر منصور من الطيرة بحادث طرق مروع بعد اصطدام سيارته باشارة ضوئية واشتعالها في كفارسابا مصرع الشاب عزمي ماهر منصور من الطيرة بحادث طرق مروع بعد اصطدام سيارته باشارة ضوئية واشتعالها في كفارسابا 2019-08-02 | 09:06:02

لقي الشاب عزمي ماهر منصور من الطيرة مصرعه فجر اليوم الجمعة جراء تعرضه لحادث طرق...

الطقس: أجواء حارة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة الطقس: أجواء حارة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة 2019-08-02 | 06:50:14

اليوم الجمعة 2019/08/02: يكون الجو حارا نسبيا الى حار ، حيث يطرأ انخفاض على درجات...

حزب الوحدة الشعبية يقدم اوراقه للجنة الانتخابات حزب الوحدة الشعبية يقدم اوراقه للجنة الانتخابات 2019-08-01 | 22:24:19

قام وفد من أعضاء اللجنة المركزية في حزب الوحدة الشعبية بتسليم قائمة مرشحي الحزب...

المجلس الإسلامي للافتاء يعلن أنّ يوم الاحد 11.8.2019 أول أيام عيد الأضحى المجلس الإسلامي للافتاء يعلن أنّ يوم الاحد 11.8.2019 أول أيام عيد الأضحى 2019-08-01 | 20:49:12

المجلس الإسلامي للافتاء يعلن أنّ يوم الاحد الموافق 11.8.2019 م أول أيام عيد الأضحى...

مركز المينا العكي ينظم ورشات خشبية مميزة بعنوان "خيرُ مفتاحٍ للبيوتِ كتابُ" مركز المينا العكي ينظم ورشات خشبية مميزة بعنوان "خيرُ مفتاحٍ للبيوتِ كتابُ" 2019-08-01 | 20:17:07

قام مركز المينا التّربوي العكيّ، وبالتعاون مع بلدية عكا، ضمن فعاليات الصيف...

بلومبرغ: السعودية تدرس شراء الغاز من إسرائيل بلومبرغ: السعودية تدرس شراء الغاز من إسرائيل 2019-08-01 | 17:13:32

كشف موقع بلومبرغ الأميركي في تقرير له أن السعودية تدرس شراء الغاز الطبيعي...

المتابعة تعقد اجتماعها في خيمة اعتصام عائلة أبو كشك باللد المتابعة تعقد اجتماعها في خيمة اعتصام عائلة أبو كشك باللد 2019-08-01 | 16:21:01

عقدت اليوم الخميس سكرتارية لجنة المتابعة العليا اجتماعها الدوري في خيمة الاعتصام...

عمال المختبرات يجمدون اضرابهم وكافة الخطوات النقابية التي اتخذوها ليعودوا لمزاولة عملهم كالمعتاد عمال المختبرات يجمدون اضرابهم وكافة الخطوات النقابية التي اتخذوها ليعودوا لمزاولة عملهم كالمعتاد 2019-08-01 | 16:19:40

بوساطة من رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، اعلن عمال المختبرات الذين شرعوا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع طفلة لقيت مصرعها رضيعة نسيانها سيارة عبلين شفاعمرو لمار يوسف قط شرطة تحقيق جثمان تشييع طالب الطب طارق القاسم بلغاريا ذبحة صدرية الناصرة صوفيا ذبحة صدرية وفد nba كرة السلة الامريكية السفارة الامريكية يزور مدينة رهط مباراة تمرين مع طلاب عرب يهود ريما درويش ابو سنان كفر ياسيف تشييع جثمان الفتاة بني سقطت ارتفاع شرفة منزلها اطلاق نار سيارة مواطن عرابة دون اصابات اضرار جسيمة عطاء جابر مجد الكروم عقد 4 سنوات مكابي حيفا اللاعب طعن عملية اصابتان خطيرتان تل ابيب حسين محاجنة ام الفحم مقتل رمياض رصاص اطلاق نار شرطة اسعاف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد Manchester City vs Manchester United في الدوري الانجليزي الممتاز مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD2 مشاهدة علىاغلاق شارع 90 قرب ايلات سيول فيضانات تدفق مياه غمرت الشارع الشرطة فلسطينيا اعتقال 41 عاملا بدون تصاريح بشكل غير قانوني شرطة تحرير مخالفات اغلاق محلات شقيب السلامجولة النقب قرى غير معترف بها اوضاع تهجير اقتلاع اعضاء قائمة مشتركة جبل الشيخ يعج بالزوار جميع انحاء البلاد ثلوج تزلج عائلات منتزه اطلاق نار الطيبة اصابة شاب حرجة بالغة الشرطة مدينة مصرع عبد الناصرة جبارة طحينة الامير تسويق منتجاتها خضعت لفحوصات مخبرية كانت نتائجها صالحة ايجابية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com