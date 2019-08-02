الإثنين-, اضراب, المطاعم, والمقاهي, في, شارع, بن, غوريون, بحيفا,

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اغلق الليلة الماضية باب تسجيل القوائم لانتخابات الكنيست، وتخوضها 32 قائمة ....
اسفر حادث طرق، على شارع رقم 437، قرب بلدة حزمة، صباح اليوم الجمعة عن مصرع شاب (25...
لقي الشاب عزمي ماهر منصور من الطيرة مصرعه فجر اليوم الجمعة جراء تعرضه لحادث طرق...
اليوم الجمعة 2019/08/02: يكون الجو حارا نسبيا الى حار ، حيث يطرأ انخفاض على درجات...
قام وفد من أعضاء اللجنة المركزية في حزب الوحدة الشعبية بتسليم قائمة مرشحي الحزب...
المجلس الإسلامي للافتاء يعلن أنّ يوم الاحد الموافق 11.8.2019 م أول أيام عيد الأضحى...
قام مركز المينا التّربوي العكيّ، وبالتعاون مع بلدية عكا، ضمن فعاليات الصيف...
كشف موقع بلومبرغ الأميركي في تقرير له أن السعودية تدرس شراء الغاز الطبيعي...
عقدت اليوم الخميس سكرتارية لجنة المتابعة العليا اجتماعها الدوري في خيمة الاعتصام...
بوساطة من رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، اعلن عمال المختبرات الذين شرعوا...