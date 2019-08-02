الإثنين-, اضراب, المطاعم, والمقاهي, في, شارع, بن, غوريون, بحيفا,

أعلن عن اضراب يوم الإثنين القادم في المطاعم والمقاهي في شارع بن غوريون في قلب الحي الألماني في حيفا، وذلك احتجاجا على عدم تجاوب رئيسة بلدية حيفا، كما قال أصحاب هذه المحلات.

وقال أصحاب المطاعم والمقاهي أنه "وصلت الإتصالات والمفاوضات مع رئيسة البلدية عينات كاليش إلى طريق مسدودة. حيث لم تتجاوب مع المطالب التي طرحها أصحاب المحلات. اذ تم رفع ضريبة الأرنونا كما وعلم أنه ستلغى الإحتقالات التي تقام في الشارع الذي يؤمه مئات الألوف سنويا. مما سيسبب للمحلات ضائقة مادية وعزول الزوار عن الحي".هذا وتقرر في اجتماع لأصحاب المحلات بالقيام يوم الإثنين القادم 5.8 وفي تمام الساعة السابعة مساء بإغلاق جميع المطاعم والمقاهي. وسوف يتم اخراج الطاولات والكراسي الى الشارع.