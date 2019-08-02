تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-02 11:34:40 سلطنة عمان تخالف السعودية وتعلن الاثنين اول ايام عيد الأضحى! |  2019-08-02 11:55:03 32 قائمة ستتنافس في الانتخابات المقبلة للكنيست |  2019-08-02 11:55:52 الإثنين- اضراب المطاعم والمقاهي في شارع بن غوريون بحيفا |  2019-08-02 11:55:00 بعض ميزات "آيفون" قد تعرض خصوصيتك للخطر |  2019-08-02 11:55:11 السعودية تسمح للمرأة بالسفر دون إذن ولي أمرها |  2019-08-02 09:23:50 مصرع شاب 25 عاما بحادث دراجة نارية في القدس |  2019-08-02 09:18:05 رئيس عربي يتخلى عن جنسيته الأميركية |  2019-08-02 09:06:02 مصرع الشاب عزمي ماهر منصور من الطيرة بحادث طرق مروع بعد اصطدام سيارته باشارة ضوئية واشتعالها في كفارسابا |  2019-08-02 08:59:45 المحامي زكي كمال:القضية العليا في نظر ترامب ضمان إعادة انتخاب نتنياهو وليس قضية الشرق الأوسط والعالم العربي |  2019-08-02 06:50:14 الطقس: أجواء حارة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة |  2019-08-02 06:48:27 روحاني: تنتظرنا معركة شرسة ونستعد للأسوأ |  2019-08-01 22:26:54 البروفيسور نعيم شحادة في لقاء خاص بـ»الصنارة»:البنكرياس الاصطناعي يضمن إبقاء السكر متوازناً طيلة ساعات اليوم |  2019-08-01 22:24:19 حزب الوحدة الشعبية يقدم اوراقه للجنة الانتخابات |  2019-08-01 20:49:12 المجلس الإسلامي للافتاء يعلن أنّ يوم الاحد 11.8.2019 أول أيام عيد الأضحى |  2019-08-01 20:17:07 مركز المينا العكي ينظم ورشات خشبية مميزة بعنوان "خيرُ مفتاحٍ للبيوتِ كتابُ" |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

جان يامان وديميت أوزدمير يدخلان القفص الذهبي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لا شك ان مسلسل الطائر المبكر حقق شهرة كبيرة في الوطن العربي وأن البطلين ​جان يامان​ و​ديميت أوزدمير​ أصبحا من اشهر الممثلين في تركيا وفي الدول التي تابعت مسلسلهما. انتظر المشاهدون حلقات كثيرة لكي يروا كيف ستكون نهاية المسلسل وهل يتزوج “جان” من “سانيم”.



وبالغعل شهدت الحلقة الاخيرة زفاف الثنائي وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتمنى المتابعون ان يتحقق هذا المشهد خصوصا ان الجميع يشك في أن يكون هناك علاقة حب بينهما لكنهما حتى اليوم لم ينفيا ولم يؤكدا الامر.




كلمات متعلقة

جان, يامان, وديميت, أوزدمير, يدخلان, القفص, الذهبي,

تابعونــا

بعد إستبعادها عن "ذا فويس".. إليسا ترد بطريقتها بعد إستبعادها عن "ذا فويس".. إليسا ترد بطريقتها 2019-08-02 | 09:36:50

ألغت الفنانة اللبنانية ​إليسا​، متابعتها لصفحات "​ذو فويس​" الخاصة على مواقع...

طوني قطان يعود باغنية يلا - فيديو طوني قطان يعود باغنية يلا - فيديو 2019-08-01 | 15:49:54

اطلق النجم الشاب طوني قطان اغنيته الجديدة "يلا" من كلمات والحان وتوزيع طوني قطان...

شاهدوا.. “يا مرايتي” لإليسا بصوت رويدا عطية شاهدوا.. “يا مرايتي” لإليسا بصوت رويدا عطية 2019-08-01 | 12:45:56

بمقابلة أجراها الإعلامي جو بو غزالي مع الفنانة السورية رويدا عطية، وبسؤال طرحه...

عباس يقلد "صوت الأردن" عمر العبداللات "وسام الثقافة والعلوم والفنون" "مستوى التألق" عباس يقلد "صوت الأردن" عمر العبداللات "وسام الثقافة والعلوم والفنون" "مستوى التألق" 2019-08-01 | 12:05:21

قلد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، "صوت الأردن" الفنان عمر العبداللات، وسام الثقافة...

أحمد الفيشاوي يتغلب على حزنه على رحيل والده.. صورة أحمد الفيشاوي يتغلب على حزنه على رحيل والده.. صورة 2019-07-31 | 13:15:03

استطاع الفنان المصري أحمد الفيشاوي، التغلب على أحزانه على رحيل والده الفنان...

فواخرجي تحتفل بعيد ميلادها.. وتشعل الأجواء بوصلة رقص فواخرجي تحتفل بعيد ميلادها.. وتشعل الأجواء بوصلة رقص 2019-07-31 | 10:45:36

احتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بعيد ميلادها في حفل صغير، حضره زوجها الفنان...

إيمان العاصي بإطلالة جرئية مع ابنتها في حمام السباحة إيمان العاصي بإطلالة جرئية مع ابنتها في حمام السباحة 2019-07-31 | 09:19:14

نشرت ريتاج، ابنة الفنانة إيمان العاصي، صورة لها برفقة والدتها الفنانة إيمان...

أحلام تثير قلق الجمهور حول الحالة الصحية لفجر السعيد أحلام تثير قلق الجمهور حول الحالة الصحية لفجر السعيد 2019-07-30 | 17:00:17

نشرت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة...

صور .. جيزيل ثاكرال المُلقبة بـ كيم كارداشيان الهند صور .. جيزيل ثاكرال المُلقبة بـ كيم كارداشيان الهند 2019-07-30 | 15:50:58

لم تكسب ​الهند​ية ​جيزيل ثاكرال​، شهرتها من مشاراكاتها المتواضعة في الأفلام...

محامي طليقة وائل كفوري: الحديث عن تسويات مالية محض إفتراء محامي طليقة وائل كفوري: الحديث عن تسويات مالية محض إفتراء 2019-07-30 | 14:30:10

لا تزال المواجهة القضائية بين الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ وطليقته السيدة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تدنيس تكسير صلبان مقبرة دير بيت جمال القدس قرب بيت شيمش حريق بيت حي الميدان ام الفحم اضرار دون اصابات رصاصة طائشة ام الفحم تستقر نافذة منزل الشرطة التحقيق دون اصابات اضرار نصب احتيال محطات وقود الناصرة قلنسوة اعتقال 24 مشتبها عربيا ضريبة فواتير مزيفة شجار طعن اطلاق نار اصابات قرية كفر ياسيف الشرطة اسعاف مستشفى احتراق بيت 3 طةابق قرية حرفيش دون اصابات اضرار جسيمة خسائر مادية شيخ العراقيب المسن صياح الطوري ابناءه عزيز رامي الشرطة الجنوب قرية غير المعترف بها نقب رئيس نفابة علي مراد معلمي السياقة ممتحنو منطقة الناصرة اضراب مستمر خصخصة مواطنون عالقون ايلات الجنوب فيضانات سيول الشمال المثلث طالب طب سخنين معتقل منذ شهر تركيا شجار قوات الامن المطار وزارة الخارجيةمدرسة رأس العامود للبنات الشاملة تحتفل تخريج الفوج الرابع من طالباتها القدس تركي رماح نمارنة طفلين توأمين مختلفين شعب قرية تلد مستشفى رمبام تخلي ص محاولات سليمان فايد يافة الناصرة سائق تراكتور انهار عليه نفق العفولة رشابيم الشرطة اطفاء ضبط مخدرات حشيش في بيت مدينة الناصرة الشرطة تفتيش البعنة القاء قنبلة بيت الشرطة تحقيق اضرار دون اصابات تذكر
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com