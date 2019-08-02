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بعض ميزات "آيفون" قد تعرض خصوصيتك للخطر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجد بحث جديد أن بعض الخصائص التي توفرها أجهزة شركة "أبل" الأميركية يمكن استغلالها في الوصول إلى "عدد من البيانات الحساسة"، وفق ما ذكر موقع "آرتس تيكنيكا".



وتسهل أبل على الأشخاص مهمة تحديد موقع أجهزتهم المفقودة ومشاركة كلمات مرور "الوايفاي"، كما توفر لهم AirDrop لتبادل الملفات بين الأجهزة القريبة.


إلا أن تقريرا نشر مؤخرا كشف أن هذه الميزات يمكن الاستفادة منها في الوصول إلى مجموعة كبيرة من البيانات، التي يحتمل أن تكون حساسة.


وقال التقرير إن تشغيل "البلوثوت" على سبيل المثال يقدم معلومات مهمة عن نوعية الهاتف ونظام تشغيله ونوع بطاريته، مضيفا "كما أن AirDrop يمكن أن يستغله الهاكرز في الوصول إلى رقم الهاتف".


وجاء في البحث، الذي أنجز من طرف شركة "Hexway" الأمنية "هذه المعطيات قد لا تبدو ذات أهمية كبيرة، لكن استغلالها بالطريقة الصحيحة قد يعرض صاحب الهاتف لمشاكل كثيرة".


وعام 2018 الماضي، شددت شركة أبل معايير حماية الخصوصية من خلال تقييد المطورين ومنعهم من استغلال البيانات الشخصية للمستخدمين.


وفي وقت سابق، قالت متحدثة باسم أبل "نحن حريصون على حماية خصوصية وأمن مستخدمينا، ونعمل حاليا على التأكد من أن خصائصنا لا تهدد أمنهم".




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