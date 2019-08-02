السعودية, تسمح, للمرأة, بالسفر, دون, إذن, ولي, أمرها,

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اعلنت لجنة المحكمة العليا في سلطنة عمان، أن غدًا الجمعة هو المتمم لشهر ذي القعدة،...
أعلنت الرئاسة الصومالية، ، أن الرئيس محمد عبد الله محمد، المعروف باسم "فارماجو"،...
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم ، إن طهران تنتظرها معركة شرسة وتستعد لما...
أعلنت وكالة الأنباء السورية سقوط صاروخ على تل بريقة في رسم السد بريف القنيطرة...
بدأ اليوم رسميا سريان قانون حظر النقاب والبرقع في المدارس والمستشفيات والدوائر...
لم تمنعهم الإعاقة الجسدية وبتر أطرافهم من ممارسة هواياتهم المختلفة في اللعب...
بدأ حوالي 3000 من عمال المختبرات الطبية ومختبرات صحة الجمهور في كافة ارجاء البلاد...
تستعد مساء اليوم الخميس، العديد من لجان استطلاع الأهلة في المملكة العربية...
تحولت معادلة رياضية، مؤخرا، إلى لغز "محير" بعدما انقسم مستخدمو المنصات الاجتماعية...
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تشمل...