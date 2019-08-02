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الشوكولاتة الداكنة تقي من اعتلال عقلي قد يكون قاتلا!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توصلت دراسة أمريكية جديدة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إلى وجود صلة بين الشوكولاتة الداكنة والمزاج.



وفحص الباحثون بيانات 13626 من البالغين، شملت استهلاكهم للشوكولاتة الداكنة وأعراض الاكتئاب ومجموعة من العوامل الأخرى، بما في ذلك الطول والنشاط البدني والمشاكل الصحية المزمنة.


وكشف تحليل البيانات أن المشاركين الذين أبلغوا عن تناول الشوكولاتة الداكنة مرتين يوميا، لديهم احتمالات أقل بنسبة 70% للإبلاغ عن أعراض الاكتئاب من أولئك الذين لم يتناولوها أبدا.


وقالت الدكتورة سارة جاكسون، التي أشرفت على الدراسة: "توفر هذه الدراسة بعض الأدلة على أن استهلاك الشوكولاتة، وخاصة الداكنة، قد يرتبط بانخفاض احتمالات ظهور أعراض الاكتئاب".


وأضافت: "مع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتوضيح العلاقة السببية بين الشوكولاتة والاكتئاب".


وتابعت: "إذا تم تأكيد وجود علاقة سببية تدل على تأثير وقائي لاستهلاك الشوكولاتة على أعراض الاكتئاب، فيجب فهم الآلية البيولوجية لتحديد نوع وكمية استهلاك الشوكولاتة للوقاية من الاكتئاب وعلاجه".


وأظهرت العديد من الدراسات السابقة أن الشوكولاتة تتمتع بخصائص تعزز الحالة المزاجية على الرغم من أن سبب ذلك ما يزال مجهولا.


وتحتوي الشوكولاتة على مكونات ذات تأثير نفسي يعطي الشعور بالنشوة، على نحو شبيه بالمخدرات.


كما أن الشوكولاتة تحتوي على "فينيل إيثيل أمين" المعروف بـ"جزيء الحب"، وهو مادة كيميائية يعتقد أنها مهمة لتنظيم الحالة المزاجية للأشخاص.




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