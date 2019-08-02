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رسميا.. أرسنال يعلن عن الصفقة الأغلى في تاريخه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن أرسنال الإنجليزي، الخميس، عن ضم المهاجم الدولي العاجي نيكولا بيبي من ليل الفرنسي في صفقة قياسية للنادي اللندني، قدرتها مصادر مقربة من الملف بثمانين مليون يورو.




وكتب أرسنال في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الرسمي "بيبي هنا. أصبح نيكولا صاحب أغلى صفقة في تاريخنا بعد الانضمام إلينا من نادي الدوري الفرنسي ليل"، كاشفا بأن "العاجي الدولي البالغ 24 عاما أكمل اليوم المعاملات المرتبطة بانتقاله. سيرتدي القميص رقم 19".




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