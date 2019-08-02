رسميا.., أرسنال, يعلن, عن, الصفقة, الأغلى, في, تاريخه,

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تسابق إدارة نادي برشلونة الزمن، من أجل تلبية احتياجات الفريق، لاسيما وأن...
اتخذ نيمار قراره النهائي، بشأن موقفه من الاستمرار مع باريس سان جيرمان في الموسم...
طلب كريستيانو رونالدو من يوفنتوس، التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد، روميلو لوكاكو،...
قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إنه لن يتدخل...
عزز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس إمبراطوريته العقارية التي تبلغ...
يعود الأرجنتيني باولو ديبالا إلى تورينو، غدًا الخميس، بعد قضاء إجازته، استعدادًا...
يمر نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان بفترة غامضة في مسيرته، خاصة مع رغبته في...
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد في الانتقال المحتمل...
طرح الفنان المصري عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة بعنوان "أنا غير" عبر "يوتيوب"...