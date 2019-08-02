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مصرع سائق دراجة نارية بحادث على مفرق حزمة قرب القدس
2019-08-02 09:26:43
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مصرع سائق دراجة نارية بحادث على مفرق حزمة قرب القدس
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