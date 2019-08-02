تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-02 09:23:50 مصرع شاب 25 عاما بحادث دراجة نارية في القدس |  2019-08-02 09:18:05 رئيس عربي يتخلى عن جنسيته الأميركية |  2019-08-02 09:06:02 مصرع الشاب عزمي ماهر منصور من الطيرة بحادث طرق مروع بعد اصطدام سيارته باشارة ضوئية واشتعالها في كفارسابا |  2019-08-02 08:59:45 المحامي زكي كمال:القضية العليا في نظر ترامب ضمان إعادة انتخاب نتنياهو وليس قضية الشرق الأوسط والعالم العربي |  2019-08-02 06:50:14 الطقس: أجواء حارة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة |  2019-08-02 06:48:27 روحاني: تنتظرنا معركة شرسة ونستعد للأسوأ |  2019-08-01 22:26:54 البروفيسور نعيم شحادة في لقاء خاص بـ»الصنارة»:البنكرياس الاصطناعي يضمن إبقاء السكر متوازناً طيلة ساعات اليوم |  2019-08-01 22:24:19 حزب الوحدة الشعبية يقدم اوراقه للجنة الانتخابات |  2019-08-01 20:49:12 المجلس الإسلامي للافتاء يعلن أنّ يوم الاحد 11.8.2019 أول أيام عيد الأضحى |  2019-08-01 20:17:07 مركز المينا العكي ينظم ورشات خشبية مميزة بعنوان "خيرُ مفتاحٍ للبيوتِ كتابُ" |  2019-08-01 19:41:34 للسلام عنوان.. |  2019-08-01 19:08:36 الشرطة تحبط القيام بنشاط غير قانوني لمنظمة حماس |  2019-08-01 17:21:22 رغبة إدارة برشلونة تعارض فالفيردي |  2019-08-01 17:19:10 وكالة الانباء السورية:سقوط صاروخ على تل بريقة بريف القنيطرة الغربي |  2019-08-01 17:13:32 بلومبرغ: السعودية تدرس شراء الغاز من إسرائيل |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصرع شاب 25 عاما بحادث دراجة نارية في القدس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اسفر حادث طرق، على شارع رقم 437، قرب بلدة حزمة، صباح اليوم الجمعة عن مصرع  شاب (25 عاما) سائق دراجة ناية .


وافيد ان الشاب اصيب بحادث طرق مروع توفي متأثرا بجراحه في المستشفى بعد فشل محاولات انعاشه .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




كلمات متعلقة

مصرع, شاب, 25, عاما, بحادث, دراجة, نارية, في, القدس,

تابعونــا

مصرع الشاب عزمي ماهر منصور من الطيرة بحادث طرق مروع بعد اصطدام سيارته باشارة ضوئية واشتعالها في كفارسابا مصرع الشاب عزمي ماهر منصور من الطيرة بحادث طرق مروع بعد اصطدام سيارته باشارة ضوئية واشتعالها في كفارسابا 2019-08-02 | 09:06:02

لقي الشاب عزمي ماهر منصور من الطيرة مصرعه فجر اليوم الجمعة جراء تعرضه لحادث طرق...

الطقس: أجواء حارة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة الطقس: أجواء حارة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة 2019-08-02 | 06:50:14

اليوم الجمعة 2019/08/02: يكون الجو حارا نسبيا الى حار ، حيث يطرأ انخفاض على درجات...

حزب الوحدة الشعبية يقدم اوراقه للجنة الانتخابات حزب الوحدة الشعبية يقدم اوراقه للجنة الانتخابات 2019-08-01 | 22:24:19

قام وفد من أعضاء اللجنة المركزية في حزب الوحدة الشعبية بتسليم قائمة مرشحي الحزب...

المجلس الإسلامي للافتاء يعلن أنّ يوم الاحد 11.8.2019 أول أيام عيد الأضحى المجلس الإسلامي للافتاء يعلن أنّ يوم الاحد 11.8.2019 أول أيام عيد الأضحى 2019-08-01 | 20:49:12

المجلس الإسلامي للافتاء يعلن أنّ يوم الاحد الموافق 11.8.2019 م أول أيام عيد الأضحى...

مركز المينا العكي ينظم ورشات خشبية مميزة بعنوان "خيرُ مفتاحٍ للبيوتِ كتابُ" مركز المينا العكي ينظم ورشات خشبية مميزة بعنوان "خيرُ مفتاحٍ للبيوتِ كتابُ" 2019-08-01 | 20:17:07

قام مركز المينا التّربوي العكيّ، وبالتعاون مع بلدية عكا، ضمن فعاليات الصيف...

بلومبرغ: السعودية تدرس شراء الغاز من إسرائيل بلومبرغ: السعودية تدرس شراء الغاز من إسرائيل 2019-08-01 | 17:13:32

كشف موقع بلومبرغ الأميركي في تقرير له أن السعودية تدرس شراء الغاز الطبيعي...

المتابعة تعقد اجتماعها في خيمة اعتصام عائلة أبو كشك باللد المتابعة تعقد اجتماعها في خيمة اعتصام عائلة أبو كشك باللد 2019-08-01 | 16:21:01

عقدت اليوم الخميس سكرتارية لجنة المتابعة العليا اجتماعها الدوري في خيمة الاعتصام...

عمال المختبرات يجمدون اضرابهم وكافة الخطوات النقابية التي اتخذوها ليعودوا لمزاولة عملهم كالمعتاد عمال المختبرات يجمدون اضرابهم وكافة الخطوات النقابية التي اتخذوها ليعودوا لمزاولة عملهم كالمعتاد 2019-08-01 | 16:19:40

بوساطة من رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، اعلن عمال المختبرات الذين شرعوا...

النائب يوسف جبارين: حالة الطفل شتيوي حرجة النائب يوسف جبارين: حالة الطفل شتيوي حرجة 2019-08-01 | 15:51:40

قام النائب د. يوسف جبارين اليوم بزيارة الى مستشفى ״تل هشومير״ حيث يرقد الطفل عبد...

بعد توجّه عودة - التأمين الوطني يُبكّر دفع مخصّصات ضمان الدخل قبل عيد الأضحى بعد توجّه عودة - التأمين الوطني يُبكّر دفع مخصّصات ضمان الدخل قبل عيد الأضحى 2019-08-01 | 15:43:57

استجابت مؤسسة التأمين الوطني لتوجّه النائب أيمن عودة لتبكير دفع مخصّصات ضمان...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أبو غوش القدس فاتورة مطعم سياح صينيين 16500 شيكل وزارة السياحة الاسرائيلية طمرة لدغة افعى سامة عامل مستشفى زهراوي طاقم طبي مدينة اصابات حادث طرق مروع مدخل قرية عبلين الشرطة اسعاف مركز حياة الطبي مستشفى الخليل اتهام شبان القدس اختطاف قتل يهودي تخطيط لائحة فيضانات غرق سيارات اغلاق شوارع مركز البلاد رعنانا هرتسليا امطار علاء زيود ام . الفحم تمديد اعتقال المحكمة تنفيذ عملية طعن دهس قرب الخضيرة جان شموئيلمجلس اقليمي البطوف بحث نفوذ حدود سبل توسيعها ياسر عمر اجتماع جلسة نشأت ملحم و معتقلين عرعره قرية قضية شبهات تصفية المشتبه اعتقال الشرطة جمانة جرايسي كفر كنا غرقت امس حيفا ماهر شاطئ غرق حادث الشابة اطلاق نار على بيت ام الفحم اصابة امرأة لشرطة تحقق ازدحامات شارع الساحل احتراق شاحنة نفايات جمع قرب نتانيا مسرح الميدان اعتراض حيفا ميزانيات اعتمادات تقليص بلدية حيفا قرار مخشير جهاز التحكم عن بعد انصهر نتيجة الحر الشديد مواطن من قرية طرعان ضياء زبيدي محمد . قريناوي رومانيا طب طلاب جامعة حادث طرق مروع اللد رهط تقبيل فتاة تحطيم زجاج ابواب احتضان الطيرة سائق حافلة اتهام شابين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com