مصرع, شاب, 25, عاما, بحادث, دراجة, نارية, في, القدس,

اسفر حادث طرق، على شارع رقم 437، قرب بلدة حزمة، صباح اليوم الجمعة عن مصرع شاب (25 عاما) سائق دراجة ناية .

وافيد ان الشاب اصيب بحادث طرق مروع توفي متأثرا بجراحه في المستشفى بعد فشل محاولات انعاشه .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.