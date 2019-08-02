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رئيس عربي يتخلى عن جنسيته الأميركية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت الرئاسة الصومالية، ، أن الرئيس محمد عبد الله محمد، المعروف باسم "فارماجو"، الذي يحمل الجنسيتين الصومالية والأميركية، قد تخلى عن الأخيرة، ولم تقدم أسبابا لهذه الخطوة.



وقالت الرئاسة الصومالية في بيان إن "الدستور الصومالي المؤقت يجيز للمواطنين حمل جوازي سفر، لكن الرئيس بدأ طواعية عملية التخلي عن جنسيته الثانية بعد انتخابه رئيسا".


وأضافت أن "هذه العملية انتهت اليوم (...) نعلمكم رسميا أن الرئيس قد تخلى عن جنسيته الثانية، وهي جنسية الولايات المتحدة. لقد استغرقت المهمة وقتا بمشاركة خبراء من إدارات الجنسية في الولايات المتحدة والصومال".




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