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مصرع الشاب عزمي ماهر منصور من الطيرة بحادث طرق مروع بعد اصطدام سيارته باشارة ضوئية واشتعالها في كفارسابا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي الشاب عزمي ماهر منصور من الطيرة مصرعه فجر اليوم الجمعة جراء تعرضه لحادث طرق مروع عندما اصطدكت سيارته باضارة ضوئية واشتعلت بها النيران .



وافيد ان الشاب كان في طريق عودته الى بيته بعد انتهاء ورديته العمل في كفارسابا واتنه تعرض لحادث طرق مروع اصيب على اثره باصابات حرجة توفي متأثرا بها بعد فشل محاولات انعاشه .


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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