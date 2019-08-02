روحاني:, تنتظرنا, معركة, شرسة, ونستعد, للأسوأ,

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أعلنت وكالة الأنباء السورية سقوط صاروخ على تل بريقة في رسم السد بريف القنيطرة...
بدأ اليوم رسميا سريان قانون حظر النقاب والبرقع في المدارس والمستشفيات والدوائر...
لم تمنعهم الإعاقة الجسدية وبتر أطرافهم من ممارسة هواياتهم المختلفة في اللعب...
بدأ حوالي 3000 من عمال المختبرات الطبية ومختبرات صحة الجمهور في كافة ارجاء البلاد...
تستعد مساء اليوم الخميس، العديد من لجان استطلاع الأهلة في المملكة العربية...
تحولت معادلة رياضية، مؤخرا، إلى لغز "محير" بعدما انقسم مستخدمو المنصات الاجتماعية...
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تشمل...
قاطع عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، الأمريكي من أصول فلسطينية، إبراهيم...
: قال مسؤولون أمريكيون، اليوم ، إن حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم "القاعدة"، أسامة بن...
أعلنت وزارة الخارجية البحرينية الاربعاء عن استضافة "اجتماع عسكري دولي" لبحث سبل...