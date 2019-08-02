روحاني:, تنتظرنا, معركة, شرسة, ونستعد, للأسوأ,

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم ، إن طهران تنتظرها معركة شرسة وتستعد لما هو الأسوأ.

وقال روحاني في تصريحات تلفزيونية، نقلتها وكالة "رويترز" إن إيران تنتظرها معركة شرسة، لكن من المؤكد أننا سننتصر في تلك المعركة".وتابع "نستعد دوما لما هو أسوأ، ففي الوقت الذي نحاول فيه إنقاذ الاتفاق النووي مع القوى العالمية، لدينا ثقة في أننا سننتصر في نهاية المطاف".ومضى "نحن قادرون على الاستمرار في المفاوضات مع الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي، لكننا ندير البلاد على أساس عدم التوصل إلى نتيجة معهم".واستطرد "نحن قادرون على الدفاع عن اقتصادنا، كما نستطيع الدفاع عن بلادنا بكل قدراتنا".