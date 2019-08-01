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حزب الوحدة الشعبية يقدم اوراقه للجنة الانتخابات



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قام وفد من أعضاء اللجنة المركزية في حزب الوحدة الشعبية بتسليم قائمة مرشحي الحزب للانتخابات العامة القريبة الى لجنة الانتخابات.

 

 


وقد تم تركيب قائمة المرشحين الأربعة الأوائل من خلال استطلاعات للرأي العام العربي في المناطق المختلفة، بعدها تم إقرار القائمة النهائية في اللجنة المركزية للحزب.

 


ووفقا لما تم إقراره وتقديمه للجنة الانتخابات، فان المرشحين العشرة الأوائل هم:

 


١- منطقة الجليل الغربي- المربي سميح اسدي

 


٢- منطقة النقب- المحامي سامي ابو صهيبان

 


٣ - منطقة المثلث- المحامي عادل بدير

 

 


٤ - منطقة الجليل الشرقي- المحامي عادل خمايسي


٥ - المدن المختلطة-  المحامي عبد الكريم الزبارقة


٦ - الناشطة سهاد كبها
٧ - المحامي جمال زنغرية
٨- بروفيسور اسعد غانم
٩- المحامي وليد ابو تايه
١٠- المربي الشاب تامر عواد

وقد أكد أعضاء الوفد، بان حزب الوحدة الشعبية ينطلق الان بهمة عالية لخوض الانتخابات مع طاقات جديدة، وبرنامج متكامل لخدمة قضايا الناس ومشاكلهم المستعصية، واستعداد كامل لاتباع وسائل تكتيكات عمل جديدة، على رأسها الاستعداد الكامل للتواصل المباشر وعلى الطاولة لخدمة قضايا الناس في الميدان والبرلمان.

حزب الوحدة الشعبية يقدم اوراقه للجنة الانتخابات




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