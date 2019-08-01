تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-01 20:49:12 المجلس الإسلامي للافتاء يعلن أنّ يوم الاحد 11.8.2019 أول أيام عيد الأضحى |  2019-08-01 20:17:07 مركز المينا العكي ينظم ورشات خشبية مميزة بعنوان "خيرُ مفتاحٍ للبيوتِ كتابُ" |  2019-08-01 19:41:34 للسلام عنوان.. |  2019-08-01 19:08:36 الشرطة تحبط القيام بنشاط غير قانوني لمنظمة حماس |  2019-08-01 17:21:22 رغبة إدارة برشلونة تعارض فالفيردي |  2019-08-01 17:19:10 وكالة الانباء السورية:سقوط صاروخ على تل بريقة بريف القنيطرة الغربي |  2019-08-01 17:13:32 بلومبرغ: السعودية تدرس شراء الغاز من إسرائيل |  2019-08-01 16:21:01 المتابعة تعقد اجتماعها في خيمة اعتصام عائلة أبو كشك باللد |  2019-08-01 16:19:40 عمال المختبرات يجمدون اضرابهم وكافة الخطوات النقابية التي اتخذوها ليعودوا لمزاولة عملهم كالمعتاد |  2019-08-01 15:51:40 النائب يوسف جبارين: حالة الطفل شتيوي حرجة |  2019-08-01 15:43:57 بعد توجّه عودة - التأمين الوطني يُبكّر دفع مخصّصات ضمان الدخل قبل عيد الأضحى |  2019-08-01 14:38:56 مصرع شخص 35 عاما اصيب خلال زيارة لمصنع قرب طبريا |  2019-08-01 14:34:50 هولندا.. حظر النقاب والبرقع بالأماكن العامة اعتبارا من اليوم |  2019-08-01 14:29:08 سامي ابو شحادة من يافا في المقعد 13 بالقائمة المشتركة بعد انسحاب مازن غنايم |  2019-08-01 14:22:09 المغربية بشرى علمي تتوج بلقب ” مليحة العرب 2019 “ |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المجلس الإسلامي للافتاء يعلن أنّ يوم الاحد 11.8.2019 أول أيام عيد الأضحى



  |     |   اضافة تعليق



المجلس الإسلامي للافتاء يعلن أنّ يوم الاحد الموافق 11.8.2019 م أول أيام عيد الأضحى لعام 1440 ه /2019

وبناء عليه تكون بداية العشر لذي الحجة يوم غد الجمعة 2.8.2019

هذا ويستحب استغلال أوقات هذه الأيام بالطاعات والقربات فعن السيدة حفصة رضي الله عنها قالت: " أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة " . رواه أحمد والنسائي وابن حبان وصححه .

وفي جامع الترمذي وأبي داود: " أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ اْلأيَّامِ الْعَشْرِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وََلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وََلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إَِلا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ " .


كما أنه يستحب ابتداء من هذه الليلة لمن يريد أن يضحي ألا يأخذ شيئا من شعر جسده أو رأسه أو أظفاره حتى يضحي.

وبهذه المناسبة الكريمة يتوجه المجلس الإسلامي للافتاء للأمة الإسلامية والعربية بأسمى آيات التهاني والتبريكات.


المجلس الإسلامي للافتاء

 

المجلس الإسلامي للافتاء يعلن أنّ يوم الاحد 11.8.2019 أول أيام عيد الأضحى




كلمات متعلقة

المجلس, الإسلامي, للافتاء, يعلن, أنّ, يوم, الاحد, 11.8.2019, أول, أيام, عيد, الأضحى,

تابعونــا

مركز المينا العكي ينظم ورشات خشبية مميزة بعنوان "خيرُ مفتاحٍ للبيوتِ كتابُ" مركز المينا العكي ينظم ورشات خشبية مميزة بعنوان "خيرُ مفتاحٍ للبيوتِ كتابُ" 2019-08-01 | 20:17:07

قام مركز المينا التّربوي العكيّ، وبالتعاون مع بلدية عكا، ضمن فعاليات الصيف...

بلومبرغ: السعودية تدرس شراء الغاز من إسرائيل بلومبرغ: السعودية تدرس شراء الغاز من إسرائيل 2019-08-01 | 17:13:32

كشف موقع بلومبرغ الأميركي في تقرير له أن السعودية تدرس شراء الغاز الطبيعي...

المتابعة تعقد اجتماعها في خيمة اعتصام عائلة أبو كشك باللد المتابعة تعقد اجتماعها في خيمة اعتصام عائلة أبو كشك باللد 2019-08-01 | 16:21:01

عقدت اليوم الخميس سكرتارية لجنة المتابعة العليا اجتماعها الدوري في خيمة الاعتصام...

عمال المختبرات يجمدون اضرابهم وكافة الخطوات النقابية التي اتخذوها ليعودوا لمزاولة عملهم كالمعتاد عمال المختبرات يجمدون اضرابهم وكافة الخطوات النقابية التي اتخذوها ليعودوا لمزاولة عملهم كالمعتاد 2019-08-01 | 16:19:40

بوساطة من رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، اعلن عمال المختبرات الذين شرعوا...

النائب يوسف جبارين: حالة الطفل شتيوي حرجة النائب يوسف جبارين: حالة الطفل شتيوي حرجة 2019-08-01 | 15:51:40

قام النائب د. يوسف جبارين اليوم بزيارة الى مستشفى ״تل هشومير״ حيث يرقد الطفل عبد...

بعد توجّه عودة - التأمين الوطني يُبكّر دفع مخصّصات ضمان الدخل قبل عيد الأضحى بعد توجّه عودة - التأمين الوطني يُبكّر دفع مخصّصات ضمان الدخل قبل عيد الأضحى 2019-08-01 | 15:43:57

استجابت مؤسسة التأمين الوطني لتوجّه النائب أيمن عودة لتبكير دفع مخصّصات ضمان...

مصرع شخص 35 عاما اصيب خلال زيارة لمصنع قرب طبريا مصرع شخص 35 عاما اصيب خلال زيارة لمصنع قرب طبريا 2019-08-01 | 14:38:56

لقي شخص يبلغ من العمر 35 عاما مصرعه اليوم الخميس اثر تعرضه لاصابة خلال زيارة له في...

سامي ابو شحادة من يافا في المقعد 13 بالقائمة المشتركة بعد انسحاب مازن غنايم سامي ابو شحادة من يافا في المقعد 13 بالقائمة المشتركة بعد انسحاب مازن غنايم 2019-08-01 | 14:29:08

تم انتخاب الناشط سامي ابو شحادة ابن مدينة يافة ليكون في المقعد ال 13 في القائمة...

مصرع طفلة من البلاد عمرها 7 سنوات بعد غرقها في بركة احد الفنادق في جزيرة كريت اليونانية مصرع طفلة من البلاد عمرها 7 سنوات بعد غرقها في بركة احد الفنادق في جزيرة كريت اليونانية 2019-08-01 | 13:23:38

لقيت طفلة 7 سنوات من البلاد , مصرعها اليوم الخميس غرقا في احد فنادق اليونان ....

ضبط اسلحة وذخيرة في شفاعمرو وعبلين واعتقال مشتبهين ضبط اسلحة وذخيرة في شفاعمرو وعبلين واعتقال مشتبهين 2019-08-01 | 12:09:59

اعتقلت شرطة شفاعمرو خلال حملة تفتيش في شفاعمرو و عبلين 9 مشتبهين بحيازة اسلحة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids هبة بسام عبود شفاعمرو الطالبة وزير التعليم بينيت تخنيون مدرسة اكمال تعليمها نادية رزق حيفا فتاة اختفاء مفقوده الشرطة بحث تفتيش عنها الشرطة حريق هائل يقترب من البيوت قرية الرينة الشرطة اطفاء اخماد صاحب كراج مشتبه بتوزيع فواتير وهمية ب 5 ملايين شيقل من كفر كناحريق قاعة رياضية ملعب بلدي قرية الرامة شب شمعون جابسو رئيس بلدية نتسيرت عيليت دت لمزاولة عملي استقالة . محاضر . عربي من . كلية . عيمك . يزراعيل . بشبهة . ارتكابه . مضايقات . جنسية . بحق . طالبات تسونامي يافطات تحذير شواطئ البحر البلاد تركيب وزارة الامن أمسية وديع الصافي راهبات الناصرة شفاعمرو طلاب طالبات مدرسة مشاركة أديب عطاونة دهسا حورة النقب ريشون لتسيون هرب مطاردة شرطة زوجة تعتدي على زوجها ألة حادة طمرة اعتقال شرطة شفاعمرو طمرة منطقة شاب مشتبه اعتداء جنسي فتاة قاصر شفاعمرو سليم رضى مصرع مجد شمس انقلاب تراكتور كرم تفاح حادث عمل علق تحت شاحنة دراجة كهربائية انزلاق فتى حادث اصابة بالغة شرطة اسعاف اغلاق موقع جبل الشيخ ثلوج تساقط عاصفة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com