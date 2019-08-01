المجلس, الإسلامي, للافتاء, يعلن, أنّ, يوم, الاحد, 11.8.2019, أول, أيام, عيد, الأضحى,

المجلس الإسلامي للافتاء يعلن أنّ يوم الاحد الموافق 11.8.2019 م أول أيام عيد الأضحى لعام 1440 ه /2019

وبناء عليه تكون بداية العشر لذي الحجة يوم غد الجمعة 2.8.2019

هذا ويستحب استغلال أوقات هذه الأيام بالطاعات والقربات فعن السيدة حفصة رضي الله عنها قالت: " أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة " . رواه أحمد والنسائي وابن حبان وصححه .

وفي جامع الترمذي وأبي داود: " أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ اْلأيَّامِ الْعَشْرِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وََلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وََلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إَِلا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ " .





كما أنه يستحب ابتداء من هذه الليلة لمن يريد أن يضحي ألا يأخذ شيئا من شعر جسده أو رأسه أو أظفاره حتى يضحي.

وبهذه المناسبة الكريمة يتوجه المجلس الإسلامي للافتاء للأمة الإسلامية والعربية بأسمى آيات التهاني والتبريكات.



المجلس الإسلامي للافتاء