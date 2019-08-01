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مركز المينا العكي ينظم ورشات خشبية مميزة بعنوان "خيرُ مفتاحٍ للبيوتِ كتابُ"



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قام مركز المينا التّربوي العكيّ، وبالتعاون مع بلدية عكا، ضمن فعاليات الصيف المميزة بثلاث ورشات خشبية متتالية بمشاركة الأطفال والأهالي. وكانت الورشة بعنوان "خيرُ مفتاحٍ للبيوتِ كتابُ".

هدفت الورشة لتذويت قيمة الكتاب كخير رفيق وخير جليس في كلّ مكان خاصة في بيوتنا، وذلك من خلال إعداد علّاقة خشبيّة يوضع بداخلها مجموعات من الكتب ومكان لتعليق مفتاح البيت كدلالة وإشارة على أن خير مفتاح للبيت كتاب.

كما وهدفت الورشة لتحفيز الأهل على مشاركة أطفالهم مشاركة فاعلة وجميلة وقضاء أجمل الأوقات برفقتهم بعيدا عن شاشات اللمس الذكية والألعاب الإلكترونية مما يوثّق أواصر المودة والمحبة ويعلّم الطفل كيف يقضي وقته بما يثريه ويفيده.

المربية شيماء هنداوي مديرة مركز المينا شكرت بلدية عكا ممثلة برئيسها شمعون لانكري ونائبه ادهم جمل على دعم فعاليات الصيف في كل عام، وشكرت كلّ من ساهم وحضر ونشكر المبدعة غدير بقاعي على توجيهها وإرشادها وتفعيلها للورشات مع كادر مركز المينا التربوي العكي.





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