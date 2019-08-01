سمع الفلسطينيون, وسمع العالم, عن صفقة القرن وعن احتمال عقد مؤتمر يضم بعض زعماء العالم العربي. كما يبدو فإن هذه القمة ستكون مفتاح الفشل فالتاريخ لم ينصف الفلسطينيين بل هو متآمر على فلسطين..

هل هذه القمة المزمع عقدها, وجميع القمم السابقة هي اختراع عربي..؟؟ لأنها تغطية على الهزائم.. هزائم العرب المستمرة.والى أن ننجح سيكون هناك الإعلان عن ملايين القمم السابقة والقادمة.ولمن لم يسمع, فإن التصدي لهذه القمة وإفشالها يكمن في ميدان العلاقات العامة على أساس علمي ومدروس, فهو ساحة نجاح خاصة في عصر لا تصدر فيه خطوة سياسية أو اجتماعية أو انتخابية دون أن تسبقها وترافقها خطوات إعلامية. فكم بالحري حينما تكون بصدد دولة قوية تريد أن تفرض حلاً بالقوة؟؟الموقف الجديد يتطلب من الفلسطينيين الشرح والتفسير والإقناع بعدم جودة صفقة القرن.. للعالم أجمع.. مرة والى الأبد.للسلام عنوان: دولة فلسطينية بجوارها دولة اسرائيل.* * *نريد هدنةمهما بلغ مستوى الحذر والتحذير من حوادث الطرق ومن آفة القتل في المجتمع العربي يبدو أن القادم أخطر..بالرغم من أن بيوتنا مليئة بكل الخيرات لكن تنقصها البديهة لحماية أنفسنا.ما زالت فلذات أكبادنا تقتل في ساحات البيوت وتتعرض لمئات الإصابات المختلفة في البيوت وغرقاً في طشت ماء أو خلال رحلة استجمام وسقوطاً عن درج ومن رصاصة طائشة.. أطفال لا ذنب لهم.نريد هدنة من القتل ومن الموت الناتج عن حوادث الطرق والعمل والحوادث البيتية.. ومن إصابات المسنين الذين لا حول لهم ولا قوة.الحديث يدور حول الإهمال.. إهمالنا نحن.. وكذلك استعمال السلاح غير القانوني المتوفر في أيدي الكثيرين.. وحوادث الطرق غالباً بسبب إهمالنا..إن الله ليس مسؤولاً عنهم وموت هؤلاء ليس قضاء وقدراً..* * *بدها شوية توضيح..* بعد الاتفاق وخوض الانتخابات سوية جاءت المرحلة المهمة, التاريخية والمصيرية, في تسجيل أكبر عدد من الأصوات المشاركة في صناديق الاقتراع ليحصل الوسط العربي على أكبر تمثيل في الكنيست لنحقق صمودنا وندعم جذورنا في أرضنا.

* زوجة حاكم دبي, الأميرة هيا بنت الملك الحسين وشقيقة ملك الأردن عبدالله بن الحسين, تطلب أمراً قضائياً من محكمة في بريطانيا بالحماية من الزواج القسري. وهي الثالثة من أسرة حاكم دبي التي تقوم بالهروب أو محاولة الهروب, اذ سبقتها ابنتا زوجها. كما طلبت هيا الوصاية على طفليها.. وقد جاء في الآية القرآنية: "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".