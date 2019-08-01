الشرطة, تحبط, القيام, بنشاط, غير, قانوني, لمنظمة, حماس,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:ألقت الشرطة القبض على 6 مشتبهين ينتمون إلى منظمة حماس الإرهابية بشبهة تنظيم او القيام بأنشطة بشكل مناف لقانون مكافحة الإرهاب.

هذا وتم إلغاء إستخدام السيارة التي استخدمها المشتبهون وفق الشبهات في النشاط.