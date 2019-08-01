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الشرطة تحبط القيام بنشاط غير قانوني لمنظمة حماس



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:ألقت الشرطة القبض على 6 مشتبهين ينتمون إلى منظمة حماس الإرهابية بشبهة تنظيم او القيام بأنشطة بشكل مناف لقانون مكافحة الإرهاب.

هذا وتم إلغاء إستخدام السيارة التي استخدمها المشتبهون وفق الشبهات في النشاط.

 

الشرطة تحبط القيام بنشاط غير قانوني لمنظمة حماس




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