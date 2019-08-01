تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-01 17:21:22 رغبة إدارة برشلونة تعارض فالفيردي |  2019-08-01 17:19:10 وكالة الانباء السورية:سقوط صاروخ على تل بريقة بريف القنيطرة الغربي |  2019-08-01 17:13:32 بلومبرغ: السعودية تدرس شراء الغاز من إسرائيل |  2019-08-01 16:21:01 المتابعة تعقد اجتماعها في خيمة اعتصام عائلة أبو كشك باللد |  2019-08-01 16:19:40 عمال المختبرات يجمدون اضرابهم وكافة الخطوات النقابية التي اتخذوها ليعودوا لمزاولة عملهم كالمعتاد |  2019-08-01 15:51:40 النائب يوسف جبارين: حالة الطفل شتيوي حرجة |  2019-08-01 15:43:57 بعد توجّه عودة - التأمين الوطني يُبكّر دفع مخصّصات ضمان الدخل قبل عيد الأضحى |  2019-08-01 14:38:56 مصرع شخص 35 عاما اصيب خلال زيارة لمصنع قرب طبريا |  2019-08-01 14:34:50 هولندا.. حظر النقاب والبرقع بالأماكن العامة اعتبارا من اليوم |  2019-08-01 14:29:08 سامي ابو شحادة من يافا في المقعد 13 بالقائمة المشتركة بعد انسحاب مازن غنايم |  2019-08-01 14:22:09 المغربية بشرى علمي تتوج بلقب ” مليحة العرب 2019 “ |  2019-08-01 13:23:38 مصرع طفلة من البلاد عمرها 7 سنوات بعد غرقها في بركة احد الفنادق في جزيرة كريت اليونانية |  2019-08-01 12:17:36 صور.. جولة في منزل رونالدو الجديد وقيمته 1.6 مليون دولار |  2019-08-01 12:09:59 ضبط اسلحة وذخيرة في شفاعمرو وعبلين واعتقال مشتبهين |  2019-08-01 12:05:21 عباس يقلد "صوت الأردن" عمر العبداللات "وسام الثقافة والعلوم والفنون" "مستوى التألق" |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رغبة إدارة برشلونة تعارض فالفيردي



  |     |   اضافة تعليق



تسابق إدارة نادي برشلونة الزمن، من أجل تلبية احتياجات الفريق، لاسيما وأن "البلوجرانا" سينزل بكل ثقله في هذا الموسم، لحسم مسابقة دوري أبطال أوروبا الغائبة عن خزائنه في السنوات الأخيرة، إلا أن النادي في المقابل يتجه لبيع بعض لاعبيه.

وفي هذا الصدد، أشار موقع صحيفة "سبورت" أن مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي، لا ينوي بالمرة التخلي عن متوسط ميدان الفريق أرتورو فيدال في فترة الانتقالات الصيفية، إذ يرى المدرب الإسباني أن فيدال لاعب مهم في تشكيلة الفريق، وهو ما يتعارض مع رغبة إدارة برشلونة في التخلص من اللاعب.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت أن إدارة النادي الكتالوني تعتزم الاستغناء عن أرتورو فيدال أو إيفان راكيتيتش في "الميركاتو" الصيفي، لأن هناك عدة لاعبين في مركز وسط الميدان.


ولا يريد فيدال الرحيل عن كتيبة برشلونة في هذا الصيف، حيث يأمل الدولي التشيلي بالبقاء موسمًا واحدًا على الأقل مع النادي الكتالوني، وذلك رغم رغبة فريق إنتر ميلان الإيطالي وبعض الأندية الصينية في الحصول على خدماته.

الجدير ذكره أن فيدال (32 عاماً)، يرتبط بعقد مع برشلونة يمتح حتى صيف 2021، وتبلغ القيمة المالية للدولي التشيلي حالياً تقريباً 15 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفر ماركت"، المتخصص في شؤون كرة القدم.

رغبة إدارة برشلونة تعارض فالفيردي




كلمات متعلقة

رغبة, إدارة, برشلونة, تعارض, فالفيردي,

تابعونــا

نيمار يحسم قراره بشأن مستقبله نيمار يحسم قراره بشأن مستقبله 2019-08-01 | 16:27:06

اتخذ نيمار قراره النهائي، بشأن موقفه من الاستمرار مع باريس سان جيرمان في الموسم...

رونالدو يعطي رأيه ليوفنتوس بشأن لوكاكو رونالدو يعطي رأيه ليوفنتوس بشأن لوكاكو 2019-08-01 | 14:20:02

طلب كريستيانو رونالدو من يوفنتوس، التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد، روميلو لوكاكو،...

زيدان يعلن موقفه من غاريث بيل والغولف زيدان يعلن موقفه من غاريث بيل والغولف 2019-08-01 | 12:45:35

قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إنه لن يتدخل...

صور.. جولة في منزل رونالدو الجديد وقيمته 1.6 مليون دولار صور.. جولة في منزل رونالدو الجديد وقيمته 1.6 مليون دولار 2019-08-01 | 12:17:36

عزز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس إمبراطوريته العقارية التي تبلغ...

ديبالا يرفض الانتقال لمانشستر يونايتد ديبالا يرفض الانتقال لمانشستر يونايتد 2019-08-01 | 11:15:47

يعود الأرجنتيني باولو ديبالا إلى تورينو، غدًا الخميس، بعد قضاء إجازته، استعدادًا...

فاتورة نيمار تثير الشكوك حول جدية برشلونة فاتورة نيمار تثير الشكوك حول جدية برشلونة 2019-08-01 | 09:20:04

يمر نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان بفترة غامضة في مسيرته، خاصة مع رغبته في...

صلاح وميسي ورونالدو ضمن المرشحين لجائزة الأفضل في العالم صلاح وميسي ورونالدو ضمن المرشحين لجائزة الأفضل في العالم 2019-07-31 | 18:58:10

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل...

قمة ليفربول ترسم ملامح عودة نيمار إلى برشلونة قمة ليفربول ترسم ملامح عودة نيمار إلى برشلونة 2019-07-31 | 13:15:35

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد في الانتقال المحتمل...

عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة - فيديو عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة - فيديو 2019-07-31 | 12:15:47

طرح الفنان المصري ​عمرو دياب​ برومو أغنيته الجديدة بعنوان "أنا غير" عبر "يوتيوب"...

المصري صلاح ينضم لتدريبات ليفربول - صور المصري صلاح ينضم لتدريبات ليفربول - صور 2019-07-31 | 12:15:13

انضم النجم المصري محمد صلاح، اليوم ، عقب نهاية عطلته الصيفية، إلى تدريبات فريقه...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مغربيةتحدثشاركتمسابقةغناءدافويسمحمد رياض عبد القادر يافة النصارة مقتول قتل دبورية اكسال شرطة جريمة جثة كنز ذهب شرق غزة العهد العثماني العثور اعمال حفريات سرقي بلدية عمال ضرب العروس في ليلة الدخلة فلسطين برنامج أحمر بالخط العريض منح كتب تعيين بهاء فرنسيس فسوطة مستشفى زيف صفد شخصا احتفال سلاح سيارات جلسة عمل بلدية سياقة مخدرات ام الفحم الشيخ خالد حمدان ضابط شرطة لواء الساحلسخنين اتحاد ابناء مباراة مكابي تل ابيب الشرطة استعدادات خاصة نصف نهائي كأس الدولة مباراة فريق طالب جامعي يدرس التمريض مخدرات تجارة الشرطة الامفيتامين التحقيق الشيخ رائد صلاح الحركة الاسلامية النيابة العامة حكم قتيلتان حادث طرق مصرع كريات جت شارع 6 اغلاق الشارع الشمال معتقل قاصرين مواجهات الشرطة اعتقال شبان عربي قائد لواء الشمال شرطة زيارة عرابة دير حنا مدينة قرية عنف مشاكل زيارة تفقدية اصابة متوسطة سائق علق شاحنة حيفا نيشر حادث طرق اطفاء تخليص علق ضبط قرطاسية كتب لوازم مدرسية مدرسة قلنسوة مكاتب مكتبات بيوت داخل مزيفة شارع بئر عربي السبع حادث سلام أبو كف ام بطين تل السبع طرق مروع شاب سيارة حافلة مصرع وفاة اصابة خطيرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com