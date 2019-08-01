وكالة, الانباء, السورية:سقوط, صاروخ, على, تل, بريقة, بريف, القنيطرة, الغربي,

واتهمت الوكالة إسرائيل بإطلاق هذا الصاروخ مشيرة إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات.ويذكر أن سلاح الجو الإسرائيلي يقصف بين الحين والأخر مواقع لقوات النظام السوري والميليشيات المدعومة من إيران في ريف دمشق وحمص وطرطوس لمنع التموضع الإيراني.

أعلنت وكالة الأنباء السورية سقوط صاروخ على تل بريقة في رسم السد بريف القنيطرة الغربي.

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