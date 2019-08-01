نيمار, يحسم, قراره, بشأن, مستقبله,

اتخذ نيمار قراره النهائي، بشأن موقفه من الاستمرار مع باريس سان جيرمان في الموسم الجديد، ويبدو أنه قرار الإدارة أيضًا.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نيمار لا يرغب في خوض أي مباراة أخرى على ملعب حديقة الأمراء، ويسعى لخلع قميص باريس، قبل انطلاق الدوري يوم 10 أغسطس/ آب المقبل.ويرغب سان جيرمان في إيجاد حل سريع، من أجل التخلص من "صداع" نيمار خلال الأيام القليلة المقبلة.وارتبط اسم نيمار بالعودة لبرشلونة هذا الصيف، حيث اتفقت رغبة اللاعب مع النادي، وأشارت العديد من التقارير الصحفية، إلى التفاهم بين الرفين على بنود التعاقد.ويحاول برشلونة حاليًا خفض تكلفة نيمار، من خلال تقديم إيفان راكيتيتش وفيليب كوتينيو ضمن الصفقة، لكن الثنائي لم يلق قبول مسؤولي سان جيرمان، الذين طالبوا بالمال فقط لبيع اللاعب.علاوة على ذلك، لا يرغب مسؤولو باريس في تقسيم المبلغ، وإنما الحصول عليه نقدًا.وفي كل الأحوال، سيضغط نيمار بكل قوة من أجل الخروج من سان جيرمان قبل يوم 10 أغسطس/ آب المقبل، لكنه يعلم أن الأمر لن يكون سهلًا.