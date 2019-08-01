المتابعة, تعقد, اجتماعها, في, خيمة, اعتصام, عائلة, أبو, كشك, باللد,

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بوساطة من رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، اعلن عمال المختبرات الذين شرعوا...
قام النائب د. يوسف جبارين اليوم بزيارة الى مستشفى ״تل هشومير״ حيث يرقد الطفل عبد...
استجابت مؤسسة التأمين الوطني لتوجّه النائب أيمن عودة لتبكير دفع مخصّصات ضمان...
لقي شخص يبلغ من العمر 35 عاما مصرعه اليوم الخميس اثر تعرضه لاصابة خلال زيارة له في...
تم انتخاب الناشط سامي ابو شحادة ابن مدينة يافة ليكون في المقعد ال 13 في القائمة...
لقيت طفلة 7 سنوات من البلاد , مصرعها اليوم الخميس غرقا في احد فنادق اليونان ....
اعتقلت شرطة شفاعمرو خلال حملة تفتيش في شفاعمرو و عبلين 9 مشتبهين بحيازة اسلحة...
اعتقلت شرطة كفركنا ليلة امس الاربعاء 12 شابا من قرية طرعان بشبهة الضلوع في شجار...
لقي كامل يوسف عيسى نجيدات 60 عاما مصرعه واصيب شخص اخر بجراح متفاوته جراء تعرضهما...
وصل مساء أمس الأربعاء وفد من أهالي قرية جلجولية الى بيت العزاء في عرب الكعبية...