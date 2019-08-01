عمال, المختبرات, يجمدون, اضرابهم, وكافة, الخطوات, النقابية, التي, اتخذوها, ليعودوا, لمزاولة, عملهم, كالمعتاد,

بوساطة من رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، اعلن عمال المختبرات الذين شرعوا بإضراب عن العمل صباح اليوم الخميس، اعلنوا عن تجميد الاضراب وتجميد كافة الخطوات النقابية التي اتخذوها، ليعودوا لمزاولة عملهم كالمعتاد .وسيدخل عمال المختبرات خلال الايام القريبة في جولة مفاوضات مع ممثلي وزارتي الصحة والمالية بمشاركة ممثلي الهستدروت وذلك بهدف التوصل الى حل للأمور العالقة بين الطرفي