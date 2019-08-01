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النائب يوسف جبارين: حالة الطفل شتيوي حرجة



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قام النائب د. يوسف جبارين اليوم بزيارة الى مستشفى ״تل هشومير״ حيث يرقد الطفل عبد الرحمن شتيوي (9 اعوام) في غرفة العلاج المكثف بعد اصابته برصاص جيش الاحتلال قبل اسبوعين في كفر قدوم، حيث اخترقت رصاصة جمجمة رأسه.
 
والتقى جبارين بوالد الطفل وبعمه اللذين يلازمان سرير الطفل واستمع الى حالة عبد الرحمن وتقدم العلاج، اذ لا تزال حالة الطفل حرجة ولم يصح بعد من غيبوبته التي تسببت بها الإصابة.
 
وكان الطفل شتيوي اصيب برصاصة قناص إسرائيلي في رأسه، يوم الجمعة 12 تموز 2019، بينما كان يلهو مع الاطفال أمام منزله في قرية كفر قدوم، التي تقع بين مدينتي نابلس وقلقيلية، وهي واحدة من القرى التي يخرج سكانها أسبوعيا للاحتجاج على إغلاقها ومحاصرتها من قبل الاحتلال منذ أكثر من عقد.
 
وقال جبارين أن الاحتلال يستهدف الاطفال الفلسطينيين ويمارس القمع والاعدامات الميدانية، مؤكدًا أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان قد طالبت اسرائيل هذا الاسبوع بإجراء تحقيق "شامل ونزيه"، في إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على الطفل شتيوي ومحاسبة المسؤولين.




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