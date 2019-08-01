طوني قطان يعود باغنية يلا - فيديو

اطلق النجم الشاب طوني قطان اغنيته الجديدة "يلا" من كلمات والحان وتوزيع طوني قطان نفسه، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب وعبر تطبيقات الموسيقى الاخرى كتطبيق انغامي وسبوتيفاي واي تيونز وديزر وغيرها.وتقول كلمات الأغنية:الليلة ليلة حب الليلةويلي من عيونك يا ويليبدي بوسة وبدي غمرةبدي نبقى احلا عيلةيلا عالسهرة يلاليلة فرح ان شاء اللهالليلة عندي اياكياحلا من القمر والله