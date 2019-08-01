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اكتشفت معلمة مدرسة ابتدائية بمدينة بليكبول ببريطانيا، كنزا ذهبيا ثمينا ثانيا...
أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الصينية سقوط طفل من شرفة في الطابق...
نشر موقع "لايف" الروسي قائمة لأشهر الأماكن السياحية التي يقصدها أثرياء العالم،...
تواصل شركة "جنرال إلكتريك" للطيران، بناء طائرة "طيران الإمارات"، من طراز "بوينغ 777...
حذرت جمعية "أواصر" الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج السياح السعوديين من...
اكتشف علماء الاثار الذين يدرسون مدينة هرقليون القديمة الغارقة، أنقاض معبد وقطع...
أقدم شاب مصري في الـ22 من عمره على القيام بواقعة غريبة، شهدتها محافظة مطروح، حيث...
يشهد العالم خلال صيف 2019 درجات حرارة مرتفعة، كسرت الأرقام القياسية في العديد من...
أجلت رحلة الخطوط الجوية الأميركية بين ميامي ولوس أنجلوس بعدما ضربت سيدة غاضبة...
كشفت كبيرة الخبراء لهيئة الأرصاد الجوية في موسكو، تاتيانا بوزدنياكوفا، أسباب...