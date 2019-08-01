بعد توجّه عودة - التأمين الوطني يُبكّر دفع مخصّصات ضمان الدخل قبل عيد الأضحى

استجابت مؤسسة التأمين الوطني لتوجّه النائب أيمن عودة لتبكير دفع مخصّصات ضمان الدخل قبل حلول عيد الأضحى المُبارك، وذلك إحقاقًا لحقّهم في الاحتفال بالعيد من تجهيز عائلاتهم لاحتفالات العيد أُسوةً بالعائلات ميسورة الحال.وقد أكّد النائب أيمن عودة في رسالته، علينا أن نضمن احتفال الفئات الفقيرة والمُهمّشة في المجتمع أسوةً بباقي الفئات والعائلات ميسورة الحال.وفي تعقيبه قال النائب عودة: "حين يكون نصف مجتمعنا تحت خط الفقر، نحن الكفيلون بأن نمنع من حيلولة عدم الاحتفال بسبب الوضع الاقتصادي الصعب للعائلات المستورة. نضع نصب أعيننا قاضيا الناس اليوميّة المُلحة وسنقوم ببناء خطّة شاملة لتذليل شظف العيش."وفي نهاية تعقيبه تمنى النائب عودة أن يحلّ العيد القادم في وضع سياسي، اجتماعي واقتصادي أفضل.