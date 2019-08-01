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مصرع شخص 35 عاما اصيب خلال زيارة لمصنع قرب طبريا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي شخص يبلغ من العمر 35 عاما مصرعه اليوم الخميس اثر تعرضه لاصابة خلال زيارة له  في مصنع بالمنطقة الصناعية كدمات هجليل قرب طبريا .


وافيد ان المواطن اصيب باصابات بالغة حيث توفي متأثرا بها بعد فشل محاولات انقاذ حياته من قبل الطواقم الطبية .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملاسبات الحادث.
مصرع شخص 35 عاما اصيب خلال زيارة لمصنع قرب طبريا




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